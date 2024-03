Non si sarebbe mai immaginato un esordio così il nuovo allenatore della Lazio: Igor Tudor si appresta a vivere una settimana da capogiro sulla panchina biancoceleste in cui affronterà in rapida successione Juventus (due volte tra campionato e Coppa Italia) e Roma.

Il tecnico croato dovrà invertire la rotta e cambiare faccia ad una squadra apparsa in difficoltà nell’ultimo mese e incapace di seguire il suo predecessore, Maurizio Sarri, il quale ha rassegnato le dimissioni.

Prendere il posto del Comandante non è sicuramente facile visti gli attestati di stima e l’amore arrivato dai tifosi dopo l’addio dell’allenatore toscano riuscito nell’impresa di riportare la Lazio in Champions League. Da capire anche che modulo utilizzerà Igor Tudor alla Lazio che dovrà trovare la quadra e riportare il sereno in uno spogliatoio alla deriva. Tra Serie A e Coppa Italia l’ex Olympique Marsiglia vivrà una settimana da fuoco in cui affronterà il precedente passato (da calciatore prima e allenatore poi, ndr.), ma soprattutto la stracittadina di Roma, il match più importante della stagione delle due romane. Le sfide galvanizzano il croato e… una partenza così non se la sarebbe mai immaginata, neanche nei peggiori incubi!

Esordio Tudor Lazio: una settimana da capogiro per i biancocelesti

SERIE A – Sabato 30 marzo 2024: ore 18.00, Lazio-Juventus

COPPA ITALIA (Semifinale andata) – Martedì 2 aprile 2024: ore 21.00, Juventus-Lazio

SERIE A – Sabato 6 aprile 2024: ore 18.00, derby della Capitale Roma-Lazio