Attacco social dell’ex portiere paraguaiano José Luis Chilavert contro Vinicius Jr.: l’estremo difensore goleador ha commentato su X il video in cui il brasiliano, in lacrime, affrontava il tema razzismo: “Il primo a insultare e attaccare i rivali è lui. Non faccia il f…o, il calcio è da uomini“. Dopo l’uscita, il portiere ha retwettato il pensiero degli utenti che la pensavano come lui.