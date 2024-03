Euro 2024, stasera in palio gli ultimi tre pass per la Germania

Chiudete le valigie, si va a Berlino. Gli ultimi tre pass per Germania si decidono oggi, con le finali play-off di qualificazione ad Euro 2024. Qusta sera quindi l’ultimo atto formale per completare i sei gironi del torneo in partenza il prossimo 14 giugno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, con la gara inaugurale tra Germania e Scozia.

Georgia – Grecia

Si inizia alle 18.00 a Tiblisi, dove la Georgia dell’ex difensore del Bayern Willy Sagnol cerca un biglietto per la storia. Mai infatti da quando la federazione è uscita dall’Unione Sovietica, 1992, la nazionale georgiana è riuscita a qualificarsi per un grande torneo. Toccherà a Kvicha Kvaratskelia, di ritorno dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la semifinale vinta contro il Lussemburgo, guidare l’assalto contro la Grecia di Tzimikas e Mavropanos. Una squadra fisica, allenata dall’ex Chelsea e Tottenham Gustavo Poyet, che dovrà scegliere se lanciare dal primo minuto o meno il bomber dell’AZ Pavilidis. Chi vince, va nel gruppo F, con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Ucraina – Islanda

A Breslavia, in Polonia, l’Ucraina vuole mettere fine alle velleità dell’Islanda, forte anche dell’ultimo europeo, in cui i gialloblu sono arrivati fino ai quarti di finale. Gruppo talentuoso, quello di Rebrov, che punta sull’attaccante del Girona Dovbyk, sull’estro non ancora dimostrato al Chelsea di Mudryk e sull’uomo mercato Sudakov, 21enne dello Shaktar che piace tanto anche alla Juventus. Mentre dall’altra parte ovviamente il leader è il genoano Gudmundsson, autore di una tripletta contro Israele in semifinale. In palio il posto nel Gruppo E, con Belgio, Slovacchia e Romania.

Galles – Polonia

Un raggruppamento, il girone E, ampiamente alla portata, per sperare nel passaggio agli ottavi. Lo è decisamente meno il Gruppo D, con Francia, Olanda e Austria, più la vincente di Galles–Polonia, alle 20.45 al Cardiff Stadium. Page può contare sul blocco Leeds, un vantaggio per una squadra abituata a giocare insieme. Certo dall’altra parte le indivualità non mancano. Da Lewandowksi, probabilmente all’ultimo ballo in nazionale visti i 36 anni, alla stellina del Fenerbahce Szymànski, che piace al Milan, passando per gli italiani Szczesny, Dawidowicz, Zielinski e Zalewski.

Tre gare affascinanti per gli ultimi tre pass a Euro 2024. Un torneo che già adesso si preannuncia incandescente.

Francesco Letizia