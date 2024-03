Ferrari, tifosi tramortiti dall’annuncio: per ora non se ne parla

Un annuncio non ha del tutto fatto piacere ai tifosi della Ferrari dopo Melbourne: ecco cosa sta succedendo

Sono anni ormai che la Red Bull sta facendo il bello e cattivo tempo in Formula 1. L’ultimo Gran Premio di Melbourne, però, potrebbe aver aperto una breccia nel dominio guidato dal tre volte campione del mondo Max Verstappen.

Per qualcuno la Ferrari è finalmente tornata: altri, invece, predicano calma. Ma i fatti danno ragione ai primi, dopo il capolavoro in Australia firmato dalla Scuderia di Maranello. Con Verstappen fuori dai giochi a causa di un grave problema ai freni che ha costretto il pilota olandese al ritiro, la ‘Rossa’ ha avuto campo libero per tornare a brillare.

In primis con Carlos Sainz, autore di una prestazione a dir poco maiuscola ad appena due settimane dall’intervento di appendicite. Il pilota spagnolo ha dominato dal primo all’ultimo giro, piazzandosi davanti al compagno di squadra Charles Leclerc che mai è sembrato in grado di insidiare l’iberico.

E se per il futuro inizia ad avere un sapore amaro l’addio di Sainz in favore del chiacchieratissimo approdo di Lewis Hamilton a Maranello, il presente dice altro. Parla di una Ferrari finalmente vicina al vertice anche se l’annata è ancora lunga e mancano tantissimi GP prima di poter capire se effettivamente la Red Bull potrà finalmente essere battuta.

Ad ogni modo nelle scorse ore ha parlato il Team Principal del Cavallino Rampante, Frederic Vasseur. Uno di quelli che sta già dando un’impronta rilevante sulla creazione di una macchina veloce e affidabile.

Ferrari, annuncio di Vasseur: tifosi spiazzati

Vasseur ha voluto predicare la giusta calma. Spazio ai meritati festeggiamenti per una giornata memorabile, visto che in Australia la doppietta Ferrari mancava addirittura dal 2004. Ma intanto il Team Principal ha leggermente smorzato gli animi ai microfoni di ‘Sky Sport F1’.

E i tifosi non sono troppo contenti delle sue parole: “È davvero troppo presto per parlare di lotta per il mondiale con la Red Bull. Un grosso passo avanti è stato fatto rispetto a uno anno fa”. Un’ammissione evidente ma ora come ora bisognerà cercare di mantenere quel passo di gara eccezionale col quale la ‘Rossa’ ha rifilato ben 56″ a Perez in Australia.

“Non vogliamo arrivare a conclusioni adesso, non pensiamo di essere arrivati. Dobbiamo concentrarci sui nostri obiettivi”, le parole di Vasseur. Il Team Principal ha ammesso il miglioramento rispetto alla passata stagione, sostenendo come sia fondamentale capire la macchina di settimana in settimana.

“Nessuno sa se questa doppietta sarebbe arrivata senza il ritiro di Verstappen“, ha dichiarato l’ingegnere francese che ha poi concluso, “A Suzuka sarà diverso, si ripartirà da zero”.