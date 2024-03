Red Bull nel caos, Verstappen e un altro se ne vanno subito

La debacle in Australia ha aumentato il caos all’interno della Red Bull: Verstappen vuole lasciare e potrebbe seguirlo anche un altro

La bruciante sconfitta nel Gran Premio d’Australia ha allargato ancora di più le crepe all’interno della Red Bull. Il campione del mondo in carica, Max Verstappen, è stato costretto al ritiro dopo pochi giri per un problema di surriscaldamento dei freni. Era dal 2022, sempre a Melbourne, che l’olandese non terminava una gara. Ad approfittarne è stata la Ferrari, che ha messo a segno una splendida doppietta con Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Grazie a questo straordinario successo i due ferraristi si sono avvicinati molto a Verstappen in classifica piloti e anche nella Costruttori la Rossa di Maranello fa sentire il fiato sul collo alla scuderia di Milton Keynes. Una situazione, come accennato, che acuisce i problemi interni della Red Bull. Il conflitto tra Christian Horner e Helmut Marko ha ormai raggiunto il picco, specialmente dopo le accuse di molestie nei confronti del Team Principal (la dipendente ha fatto ricorso in appello, ndr).

Non a caso le indiscrezioni parlano di un Max Verstappen che avrebbe già cominciato a guardarsi intorno: il tre volte iridato e attuale leader del Mondiale 2024 ha un contratto con il team anglo-austriaco fino al 2028 ma i rumors riferiscono di suoi contatti con Toto Wolff, che sta facendo di tutto per convincerlo ad accettare il sedile della Mercedes lasciato libero da Hamilton (nel 2025 passerà in Ferrari).

Lite furiosa con Verstappen dopo il GP: se ne va anche lui

Ma oltre a Verstappen anche un altro elemento della Red Bull potrebbe presto lasciare la scuderia di Milton Keynes. Si tratta di Sergio Perez, in scadenza di contratto a fine stagione. Il caos in corso sembra allontanare anche il messicano, che oltretutto continua a ottenere risultati che non convincono fino in fondo (ieri solo quinto a quasi un minuto da Sainz, ndr): un rendimento che non piace neppure allo stesso Verstappen, che ha avuto anche modo di farlo capire al compagno di squadra.

Stando a quanto riportato dal sito spagnolo ‘Elgodigital.com’ il destino di Checo sarebbe ormai segnato, anche perché la Red Bull si è già messa alla ricerca del sostituto. L’idea che stuzzica di più il team anglo-austriaco è proprio quella che porta a Carlos Sainz, ‘scaricato’ dal Cavallino rampante per far posto a Hamilton.

Al termine della gara di Melbourne proprio Horner si è lasciato sfuggire che lo spagnolo è un pilota “disoccupato” ma al tempo stesso “molto veloce“, aggiungendo che il prossimo mercato piloti “sarà molto interessante“. Per molti è parsa più di una manifestazione d’interesse per il 29enne di Madrid, determinato a disputare la miglior stagione possibile per garantirsi un volante di prestigio per il 2025.