Sainz leader del Mondiale: classifica ribaltata

Carlos Sainz ha conquistato una grande vittoria nel Gran Premio di Formula 1 in Australia sul circuito di Melbourne. Il Mondiale è riaperto

La giornata che non ti aspetti, il Gran Premio che nessuno poteva immaginare e un risultato che potrebbe rimescolare le carte in ottica mondiale. La Formula 1 ha vissuto un fine settimana memorabile, soprattutto per i tifosi della Ferrari che hanno festeggiato una clamorosa doppietta in Australia sul circuito di Melbourne, nella terza prova del campionato del mondo di Formula 1.

Il trionfo di Carlos Sainz e il secondo posto di Charles Leclerc lanciano la scuderia di Maranello verso possibili, inattesi e impronosticabili traguardi. Va detto subito a scanso di equivoci che nonostante la clamorosa rottura dei freni la Red Bull resta la vettura più competitiva e Max Verstappen il pilota migliore del Circus. Ma una cosa è certa: il Cavallino Rampante è tornato.

In questo momento la classifica del mondiale piloti vede Verstappen ancora al comando con 51 punti, ma i due piloti della Ferrari si sono avvicinati come mai hanno fatto in questi ultimi anni: Leclerc ha infatti ottenuto 46 punti, Sainz 40. Distacchi tutt’altro che abissali e una stagione davanti che si preannuncia, forse, meno scontata rispetto alle previsioni.

A questo punto aumentano i rimpianti e la rabbia per ciò che avrebbe potuto fare Sainz in Arabia Saudita se non fosse finito in sala operatoria per l’intervento di appendicite. Il pilota madrileno fin dai test prestagionali ha dimostrato di attraversare uno straordinario periodo di forma e anche a Gedda avrebbe potuto dire la sua per le prime posizioni.

Carlos Sainz poteva diventare leader della classifica piloti: Verstappen inizia a tremare

Uno dei giornalisti più esperti e conosciuti nell’ambiente della Formula 1, Leo Turrini, ha commentato con note cariche di entusiasmo il trionfo Ferrari a Melbourne: “Alba Rossa infinita. Sainz è stato semplicemente mostruoso. Fino alla fine ho temuto potesse subire un calo fisico, causa postumi appendicite”.

Turrini si è poi concesso qualche battuta proprio in merito all’intervento chirurgico cui Sainz si è dovuto sottoporre: “Adesso sono qui a proporre di togliere allo spagnolo pure la cistifellea prima di Suzuka”.

Infine, la riflessione che in questo momento la stragrande maggioranza dei tifosi condivide in pieno: ” Battute a parte, se Sainz avesse potuto correre in Arabia Saudita, pur ottenendo un risultato decente, oggi sarebbe leader del Mondiale”. Numeri alla mano, è un’ipotesi molto probabile: con un piazzamento tra i primi quattro a Gedda oggi lo spagnolo sarebbe davanti a Verstappen.