Tifosi in lacrime, lutto devastante: morto lo storico presidente

Un gravissimo lutto quello che ha colpito il mondo del calcio nei giorni scorsi, i tifosi piangono la sua scomparsa: lo storico presidente è passato a miglior vita

È arrivata nelle scorse ore un’altra di quelle notizie che mai nessuno avrebbe voluto dare. Specialmente per un uomo che, con la sua passione ed i tantissimi sacrifici, ha dato molto al mondo del calcio. In particolar modo ad un club che ha curato proprio come se fosse un suo grande amore. All’età di 79 anni si è spento Manuel Ruiz De Lopera, ex numero uno del Real Betis.

A diramare questa drammatica notizia i suoi familiari ed una nota del club biancoverde che ha annunciato, appunto, la sua scomparsa. Un grave lutto per il calcio iberico che perde una delle sue figure storiche dopo aver scritto pagine importantissime. In molti lo ricordano per essere stato il massimo azionista della società per quasi 20 anni. Da quando ha assunto il controllo di numero uno del Betis a partire dal 1992 fino al 2010.

Betis, addio allo storico presidente Manuel Ruiz de Lopera

Manuel Ruiz De Lopera si è spento nella sua abitazione all’età di 79 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari, parenti ed amici che non lo hanno mai lasciato da solo in quest’ultimo periodo molto difficile. In molti lo ricordano per aver scritto pagine indelebili con il club: durante la sua gestione, infatti, il Betis si è qualificato in Europa in più di una occasione. Indimenticabile nel 2005 quando, per la prima volta, ha disputato la massima competizione europea come la Champions League. Non solo: anche due promozioni con il club dalla Serie B spagnola.

Inoltre bacheca della squadra ci sono addirittura tre Coppe del Re. Negli ultimi giorni, in Spagna, si è parlato molto di lui per via di un problema di salute che lo aveva colpito. Ruiz de Lopera, infatti, era stato ricoverato in ospedale per alcuni problemi di stomaco legati ad una diverticolite. Considerato come uno degli uomini d’affari più conosciuti ed importanti del Paese iberico, nelle scorse ore è stato ricordato dai club della Liga che piangono la sua scomparsa.

Il presidente è deceduto nel cuore della notte di sabato 23 marzo, come riportato dalla sua famiglia, all’emittente televisiva “Cadena Ser“. Era stato ricoverato i primi giorni del nuovo anno, precisamente il 5 gennaio, nel reparto di terapia intensiva della clinica Santa Isabel di Siviglia per un disturbo intestinale cronico. Un problema non nuovo visto che era già stato sottoposto ad un intervento chirurgico nel 2017.

Nativo di Siviglia il 13 agosto del 1944 è stato un imprenditore nel settore finanziario ed edilizio. Nel 1989 iniziò a collaborare con il Betis fungendo con il ruolo di dirigente, quando il club era sotto il controllo del presidente Hugo Galera. Poi nel ’91 venne nominato vicepresidente degli affari economici.