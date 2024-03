Cambia tutto in F1: hanno scelto Alonso

Fernando Alonso è pronto a cambiare nuovamente squadra, un’opzione clamorosa si sta aprendo per l’ex campione del mondo

Fernando Alonso resta uno dei personaggi più discussi in Formula 1: il pilota dell’Aston Martin potrebbe cambiare team, intenzionato così a vivere una nuova sfida importante nella prossima stagione. Non si dà per vinto e cercherà un ulteriore rilancio.

Il mercato dei piloti non si ferma mai e ora coinvolge pienamente chi come Fernando Alonso, non è felicissimo all’Aston Martin. Dodici i punti conquistati sinora dallo spagnolo, che ha ricevuto anche una penalità di venti secondi dopo la fine dell’ultimo Gp australiano per una manovra non corretta nei riguardi della Mercedes di George Russell.

Alonso sa come la sua vettura non sia al livello delle big, e non avrà intenzione di lottare ancora a lungo per un piazzamento lontano dai primi. Proprio per questo, nella prossima stagione è pronto per lasciare il team inglese e ricandidarsi nella lotta al vertice con una nuova scuderia.

Alonso in una nuova scuderia, un affare clamoroso

Il destino di Alonso, in particolare, è vincolato a quello di un altro grande campione. I movimenti in Formula 1 si fanno sempre più frenetici e, come riportano gli spagnoli di ‘ElgolDigital.com’, l’ex pilota ferrarista resta in grande considerazione nell’ambiente. L’ipotesi è che Alonso possa sostituire Verstappen alla Red Bull.

Un colpo di scena importante, quindi, che rimetterebbe in ballo un po’ tutto per la stagione 2025. Hamilton in Ferrari è già sicuro, aggiungendo eventualmente Verstappen in Mercedes e Alonso in Red Bull ci sarebbero tutti gli ingredienti giusti per un triangolo scoppiettante in vista della futura lotta al titolo, che giustificherebbe il grande interesse degli sportivi.

Alonso, arrivato a 42 anni, non ha alcuna intenzione di ritirarsi e valuterebbe con grande attenzione un eventuale proposta da parte di Horner, team principal della Red Bull. Non ha smentito come possano esserci delle novità importanti per il futuro, ma ha chiarito come al momento resta la sua fedeltà al progetto dell’Aston Martin, anche se valuterà tutta la sua situazione in estate e non escluderà nessuna mossa per la prossima stagione.

Non è un caso come la news stia già diventando virale, l’affare tra Alonso e la Red Bull non sembra impossibile proprio per la stima di Horner nei suoi riguardi. Il team principal ha sempre considerato il lavoro dello spagnolo con grande attenzione: avrebbe un pilota subito pronto da collocare in Red Bull. Horner vorrà dimostrare a tutto il mondo della F1, probabilmente, di poter trionfare con il team austro-inglese anche piazzando un altro pilota di grandissimo livello.