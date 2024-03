 Formula Uno, l’assenza è pesantissima: c’è l’ufficialità

La notizia delle scorse ore è arrivata in maniera inattesa: uno dei protagonisti in Formula 1 salterà l’appuntamento del GP di Suzuka

In Giappone, per il prossimo Gp di Formula 1, non ci sarà uno dei protagonisti del campionato: sarà sicuramente un’assenza importante da dover registrare. Il colpo di scena ha spiazzato così i tifosi: non sarà facile prenderne il posto in maniera adeguata.

La stagione di Formula 1 sta diventando sempre più imprevedibile e ricca di colpi di scena. In pista si sono registrate due doppietta della Red Bull e il dominio recente della Ferrari nell’ultimo GP d’Australia, il tutto senza dimenticare che a sua volta Carlos Sainz ha saltato l’appuntamento in Arabia per l’operazione all’appendicite che è stata completamente smaltita.

Un’altra indisponibilità ora turba l’ambiente dei motori, ne è arrivata la conferma nei giorni scorsi. Un team già in difficoltà non avrà per l’appuntamento in terra nipponica uno dei suoi uomini migliori.

Scossa Mercedes, mancherà il suo leader: out Wolff

Il problema riguarda il team dalla livrea d’argento, che in questa stagione non sta dimostrando tutto il suo potenziale. La Mercedes W15 ha raccolto poco in queste prime tre gare, l’andamento è stato sin qui deludente con soli 26 punti raccolti nella classifica costruttori. E le cose potrebbero addirittura precipitare senza Toto Wolff al GP del Giappone.

Il team principal, come evidenziato dall’agenzia ‘PA’, non sarà al muretto in vista dell’appuntamento previsto dal 5 al 7 aprile prossimo, la sua assenza a Suzuki si farà particolarmente sentire. Altri impegni terranno in Europa il co-proprietario del team, che concentrerà da remoto di concentrarsi su quanto avverrà in pista, cercando di non perdere ogni attimo utile.

Un conto però sarebbe la sua presenza al muretto, con annesse indicazioni rapide ai suoi collaboratori e valutando da vicino le prestazioni della macchina. Un’altra sarà gestire la complessità delle prove e della corsa vera e propria collegandosi in streaming dalla sua casa di Montecarlo, per altro è la sua terza assenza consecutiva che registra al Gp del Giappone.

Toto Wolff, nei giorni scorsi, aveva mostrato tutta la sua delusione per i recenti risultati del team. Aveva spronato, prima della gara australiana, sia Hamilton che Russell a dare il massimo e a migliorare il loro ruolino di marcia, ma nella corsa di domenica nessuna delle due vetture è riuscita a concludere il GP. Episodi non più ripetibili in Giappone: la Mercedes dovrà tentare un riscatto immediato con Wolff in streaming e Jerome D’Ambrosio che ne prenderà le veci, probabilmente, come responsabile del team.