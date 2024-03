La mazzata dopo la vittoria: annuncio e tradimento Sainz

Il trionfo in Australia apre a Sainz scenari interessantissimi per il futuro. E le parole del team principal lasciano poco spazio all’interpretazione

Appiedato alla vigilia della stagione, Carlos Sainz si è preso una bella rivincita nei confronti dei suoi detrattori conquistando uno straordinario successo al Gran Premio di Australia. Il pilota spagnolo, reduce dall’operazione per appendicite che lo aveva costretto al forfait in Arabia, si è reso protagonista di una prestazione praticamente perfetta e ha sfruttato il ritiro di Max Verstappen per tagliare il traguardo davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Una doppietta agrodolce, per certi versi, quella inanellata dal Cavallino.

Perché la rivincita di Sainz è stata celebrata in pompa magna della stampa spagnola con picchi velenosi abbastanza alti. I colleghi iberici non hanno perdonato ai vertici della Rossa la decisione di non rinnovare Carlos per investire su Hamilton e Leclerc. Lo stesso alfiere madrileno, archiviati i festeggiamenti in compagnia della squadra, si è lasciato andare a qualche considerazione dal retrogusto piccante. “Inizi il campionato con la notizia del non rinnovo. Ti alleni al massimo per cominciare al meglio. Sali sul podio in Bahrain. Poi arriva l’appendicite. Poi torni in Australia. La vita è bella e difficile e sono molto felice“, ha scritto sui social, senza evitare il riferimento alle scelte fatte dalla Scuderia.

Quale futuro per Carlos Sainz? Prende quota l’ipotesi del ritorno alla Red Bull

Venendo invece al tema futuro, la vittoria a Melbourne ha aperto al figlio d’arte spagnolo scenari interessantissimi per il suo prosieguo di carriera. Il nome di Carlos è finito in orbita Mercedes – Toto Wolff lo ha inserito in cima alla lista dei potenziali sostituti di Hamilton – ma anche tra i piloti che potrebbero approdare alla Red Bull per prendere il posto di Sergio Perez.

Nelle ultime ore, infatti, si vocifera che Sainz sia in procinto di avviare i colloqui per un suo clamoroso ritorno a Milton Keynes. E una parziale conferma alle indiscrezioni è giunta direttamente da Christian Horner, team principal della compagine campione in carica. “Vogliamo la migliore coppia possibile per la Red Bull e a volte bisogna guardare anche fuori dai piloti che abbiamo già sotto contratto“, ha dichiarato il manager britannico a margine del weekend a Melbourne. Poi si è soffermato sull’eroe della domenica sottolineando: “In Australia ha vinto un pilota disoccupato e molto veloce… il mercato è piuttosto fluido in questo momento“.

Un’apertura esplicita, dunque, quella di Horner nei confronti dell’ottimo Carlos. Lo ricordiamo, il classe ’94 di Madrid venne lanciato dalla Red Bull in Formula 1 nella stagione 2015, proprio in coppia con Verstappen, a bordo dell’all’epoca Toro Rosso. Staremo a vedere se il tandem sarà destinato a ricomporsi.