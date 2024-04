Clamoroso Red Bull: tre piloti per far fuori Verstappen

La situazione in casa Red Bull sta diventando incandescente e ora c’è il rischio che anche Max Verstappen ne faccia le spese: tre piloti in lizza

Il campionissimo olandese non sta incontrando particolare difficoltà in pista per confermarsi come l’uomo più veloce della griglia. Il quarto Mondiale consecutivo alla Red Bull è decisamente alla portata ma non sono escluse sorprese.

In casa Red Bull si stanno vivendo due sensazioni contrapposte, che pian piano stanno entrando in collisione e che rischiano di creare qualche problema all’olandese. Di cosa si sta parlando? Semplice della possibilità che Verstappen possa cambiare scuderia al termine del campionato 2024 o al massimo alla fine di quello successivo (in ottica 2026).

C’è da superare l’ostacolo Helmut Marko per Christian Horner, tornato saldamente al comando alla scuderia di Milton Keynes e deciso a creare un sempre più ampio impero alle sue dipendenze.

Verstappen e il padre Jos, hanno sempre dichiarato di non volerne sapere di rimanere orfani di un punto di riferimento come Marko e, in caso di un suo addio, potrebbero seriamente prendere in considerazione l’idea di andarsene.

Red Bull, grandi manovre sul mercato: si cerca il sostituto di Verstappen

Il 2025 poteva essere un anno credibile per il divorzio, con la Mercedes già alla finestra e con Toto Wolff pronto a fare follie per ingaggiare Max al posto di Hamilton. Adesso, secondo la stampa spagnola, c’è la possibilità che Max possa andare in Mercedes dal 2026, anno in cui entreranno in vigore i nuovi regolamenti sulle power unit.

La Red Bull ha già la consapevolezza che potrebbe perdere il suo fenomeno e, di certo, non vuole farsi trovare impreparata. Horner deve già prendere in considerazione l’ingaggio di un altro pilota al posto di Perez, sempre più lontano in ottica 2025. Ma il vero tema resta a chi affidare il progetto futuro con basi credibili per continuare a vincere.

I nomi in ballo sarebbero sostanzialmente tre: il primo è Carlos Sainz, libero da vincoli con la Ferrari e pronto a firmare per Red Bull già ora. Lo spagnolo è già preso in considerazione dal team anglo-austriaco per sostituire Perez dal prossimo anno.

In prospettiva, invece, i preferiti da Horner restano due: Norris e Piastri. Il duo della McLaren sembra avere le caratteristiche perfette per permettere alla Red Bull di aprire il prossimo ciclo. Entrambi sono giovani e di grande talento, con un’ottima predisposizione al lavoro di squadra e con ambizioni elevatissime. L’australiano era già stato nell’orbita Red Bull, prima di arrivare a Woking.