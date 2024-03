Michael Schumacher, il ricordo commuove i fan: foto struggenti

I fan di Michael Schumacher hanno vissuto momenti di commozione dopo il ricordo in evitabilmente riportato alla luce dopo l’ultima doppietta Ferrari in Australia. Ecco cosa è successo

Se c’è un personaggio che più di ogni altro i tifosi della Ferrari non hanno mai dimenticato questi è sicuramente Michael Schumacher, un’autentica leggenda per la scuderia e i fan di tutta Italia. Il pilota tedesco, le cui gravi condizioni sono ormai note a tutti da più di dieci anni, resta nel cuore di ogni appassionato di motori e in molti sperano che prima o poi si tornerà a farsi rivedere in pubblico. Alcuni dei trionfi targati Ferrari più rilevanti sono da ricondurre a quegli anni, a quando Schumacher era ancora in pista.

Nel corso delle ultime stagioni c’è stata un’involuzione netta da parte della scuderia, incapace di tornare al trionfo, quello a cui aveva abituato bene i propri tifosi grazie a Schumi. All’orizzonte però si intravede una luce per poter tornare a fare bene e magari a competere nuovamente per i vertici. Proprio come succedeva con il Kaiser ai suoi tempi. Se lo augurano tutti, anche chi non è appassionato di motori. Quanto successo domenica scorsa in Australia è sicuramente un buon auspicio affinché si torni a gioire.

Schumacher, il ricordo commuove i fan: le foto sui social sono struggenti

Proprio la doppietta di domenica scorsa ha fatto in modo di far tornare alla mente dei fan un precedente storico. Come noto la Ferrari si è classificata prima e seconda nel GP di Australia, con il trionfo di Sainz e il secondo posto di Leclerc, suo compagno di scuderia. Questo ha portato alla memoria una storica doppietta.

Come segnalato sui social dal profilo ufficiale della F1, infatti, questa è la prima volta sin dal 2004 che il Gran Premio in Australia ha visto posizionarsi primo e secondo due piloti della Ferrari. Domenica è stata una doppietta da ricordare per tutti i fan. L’ultima volta in terra australiana era avvenuta esattamente venti anni fa e, manco a dirlo, sul podio c’era Schumacher, un autentico schiacciassi all’epoca.

A molti tifosi nostalgici, rivedendo le foto dell’epoca, è scesa una lacrimuccia e si sono commossi. Chissà cosa ne penserà lo stesso Schumi, che al momento si trova ancora alle prese con la degenza dal grave incidente sulla pista di scii di un decennio fa. Le sue condizioni non sono del tutto note, la famiglia mantiene un gran riservo su di esse. Intanto la “sua” Ferrari torna a calare una doppietta importante che riporta alla mente, con annessa fotografia su X, proprio quella che il tedesco portò a termine con Barrichello nel lontano 2004.