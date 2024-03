Milan, tecnica e qualità: Pulisic è tornato a dominare

Terminata la sosta per le Nazionali, la Serie A è pronta a prendersi il palcoscenico più importante con l’ultimo rush di questa stagione. Siamo ormai arrivati all’ultima corsa, con molte squadre ancora in lotta per raggiungere svariati obiettivi. Tra questi c’è il Milan che, dopo aver ormai conquistato un posto nella prossima Champions League, vuole provare a regalarsi un’Europa League, trofeo mai portato nella bacheca rossonera. Dopo un periodo altalenante, la formazione di Stefano Pioli si è ripresa ed è tornata a macinare gioco, merito soprattutto delle pedine più importanti di questo scacchiere, che nella parte clou della stagione sono tornate a rendere al massimo.

Pulisic dominante

Tra gli interpreti più luminosi di questa fase d’annata c’è sicuramente Christian Pulisic. L’attaccante, arrivato a Milano dopo essersi affermato in Europa, è ormai uno dei punti fermi di questa squadra. Dopo essere partito alla grande e, successivamente, un periodo di normale adattamento a un nuovo calcio, l’americano da diverso tempo a questa parte sta dimostrando di essere l’uomo in più del Milan. Determinante, nel suo percorso di crescita, è stato il suo adattamento sulla corsia di destra. Adattamento per modo di dire, perché Pulisic, in quella zona di campo, è determinante come pochi.

Preferisce giocare a sinistra e lo ha affermato più volte, anche perché “posso rientrare sul destro per calciare”, ma la verità è un’altra: Pulisic, sulla destra, è un calciatore totale. E i numeri lo stanno dimostrando. Gol, assist, un servizio unico per la sua squadra che non ha eguali. 27 partite, 9 gol e 6 assist fino a ora: arrivato per aumentare il livello tecnico-tattico del reparto offensivo rossonero, Pulisic sta vivendo la sua migliore stagione in carriera, frutto di una maturità calcistica ormai acquisita che gli consente di gestire al meglio le varie situazioni di gioco. Pioli, giustamente, se lo gode. Con un Pulisic in questa forma, il Milan può stare tranquillo.