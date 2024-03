Saranno 8 gli squalificati della 30a giornata di Serie A. Tre calciatori su tutti: Dusan Vlahovic espulso nell’ultimo match di campionato contro il Genoa, Theo Hernandez del Milan e Lorenzo Pellegrini della Roma, entrambi diffidati. Sia il francese che il centrocampista non prenderanno parte alla prossima giornata: il terzino salta la Fiorentina, l’autore del primo gol contro l’Ecuador non ci sarà a Lecce.

Le brutte notizie sono anche per i viola: all’Artemio Franchi contro il Milan non ci sarà Giacomo Bonaventura. Il motivo? Atalanta-Fiorentina è stata rinviata a causa del malore accusato dal direttore generale Joe Barone. L’ex centrocampista rossonero, essendo squalificato, la sconterà in questo turno.

Tra i calciatori diffidati che entrano di diritto negli squalificati della 30a giornata di Serie A ci sono anche Maleh dell’Empoli, Luca Pellegrini della Lazio, Bondo del Monza ed Erlic del Sassuolo. Una Serie A che torna in pista con diversi big match in programma nel weekend pasquale: da Napoli-Atalanta a Lazio-Juventus, passando per Fiorentina-Milan. Uno snodo cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League e alle altre coppe europee quando mancano 9 giornate al termine della Serie A.