Terremoto in Formula 1, sostituito subito uno dei piloti più forti del Circus

Subito sostituito uno dei più famosi piloti del Circus della Formula 1: una decisione che manda in fibrillazione il paddock

La stagione 2024 della Formula 1 ha avuto una pirotecnica anteprima con il botto del clamoroso passaggio, a partire dal prossimo anno, del sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, dalla Mercedes alla Ferrari dove prenderà il posto di Carlos Sainz.

Ebbene, dopo le prime tre tappe del calendario iridato già si registra il primo colpo di scena: dopo i trionfi nei primi due Gran Premi dell’iridato in carica, Max Verstappen, all’Albert Park di Melbourne, che ha ospitato il Gran Premio d’Australia, è arrivato l’acuto della Ferrari, complice il ritiro del fenomenale olandese, tradito dai freni della sua Red Bull, che addirittura ha messo a segno una doppietta, con lo spagnolo davanti a Leclerc, un exploit che mancava da Bahrain 2022.

Ma non finisce qui visto che uno dei più famosi piloti del Circus dopo solo tre gare è a rischio ‘taglio’, una prospettiva che incuriosisce i tifosi.

Formula1: Daniel Ricciardo è a rischio sostituzione. Per il suo sostituto si pensa a Lawson

Il Mondiale 2024 di Formula 1 è appena iniziato, eppure c’è chi già rischia il posto da pilota titolare. Stiamo parlando di Daniel Ricciardo che, secondo i media di Australia e soprattutto della Nuova Zelanda, potrebbe essere sostituito a breve, con un suo più giovane collega che erediterebbe il suo volante della Racing Bulls, team satellite della scuderia di Milton Keynes.

Il nome che circola nel paddock come suo eventuale sostituto, infatti, è quello del neozelandese Liam Lawson, driver classe 2002 che l’anno scorso è stato al volante dell’Alpha Tauri raggranellando 2 punti in 5 Gran Premi e destando un’ottima impressione.

A spingere per questo avvicendamento sarebbe il consulente del gruppo Red Bull, Helmut Marko, insoddisfatto del rendimento di Daniel Ricciardo, ancora a zero punti, in questo avvio di stagione. Comunque, il pilota australiano di origini italiane ha i prossimi due Gran Premi, in Giappone, sul circuito di Suzuka, il 7 aprile, e in Cina, a Shangai, il 21 aprile, per provare a convincere Helmut Marko a continuare a puntare su di lui.

Ma se non dovesse dare segnali concreti di un’inversione di rotta, il ‘taglio’ del 34enne di Perth sarebbe più di un’ipotesi, con il Gran Premio di Miami che, quindi, potrebbe fare da battesimo al ritorno in Formula 1 del promettente Liam Lawson.

Insomma, chi immaginava un mondiale 2024 come una fotocopia di quello dello scorso anno – dominato dalla Red Bull e da Max Verstappnen e, quindi, avaro di grandi emozioni – è stato già sconfessato: tra gli inaspettati problemi meccanici della Red Bull, un ‘Cavallino Rampante’ che mette il muso davanti e il possibile ‘taglio’ di un pilota di rilievo quando siamo solo in avvio di stagione, quest’anno gli appassionanti delle ‘quattro ruote scoperte’ di certo non rischiano di annoiarsi.