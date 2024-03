Terremoto in MotoGP: interviene lo psicologo

L’ausilio di un professionista in favore della salute mentale si è reso necessario dopo l’epilogo del 2023. Jorge Martin confessa tutto

Il mondo della MotoGP è stato colpito dalle dichiarazioni del pilota spagnolo Jorge Martin del team Pramac, il quale ha apertamente discusso il suo percorso di lotta contro le proprie fragilità mentali e l’intervento di uno psicologo nel suo processo di miglioramento.

Queste sue parole hanno l’effetto di un terremoto nel panorama della competizione motociclistica e pongono l’attenzione su un aspetto spesso trascurato nell’ambiente dei grandi campioni: la salute mentale. Dopo una stagione 2023 molto particolare, culminata in una delusione per la perdita del titolo mondiale dopo una lunga battaglia con ‘Pecco’ Bagnaia, Martin ha iniziato il 2024 con una determinazione rinnovata.

La sua performance è stata impressionante: vittorie e piazzamenti di rilievo hanno portato il pilota spagnolo in vetta alla classifica mondiale, dimostrando la sua resilienza e il suo impegno. Tuttavia, dietro questi successi si cela una storia di lotta personale e di auto-miglioramento. In una recente intervista concessa alla filiale spagnola di ‘Dazn’, Martin ha aperto il suo cuore, rivelando di aver lavorato con uno psicologo per affrontare le sue debolezze mentali.

Il coraggio di ammettere pubblicamente le proprie fragilità: parla Martin

Questo passo coraggioso e rivelatore ha suscitato ammirazione e rispetto in tutto il mondo del motorsport. “Specialmente a livello mentale, ho lavorato con il mio psicologo su determinati aspetti che mi rendevano più debole e dubbioso”, ha dichiarato Martin. “Sto imparando a controllare le cose. Quando accadono, le accetto e sono più calmo”.

Queste parole sono un faro di speranza per tutti coloro che lottano con le proprie battaglie interiori. Martin non ha esitato a rivelare le sue fragilità e a condividere il suo processo di guarigione, dimostrando che non c’è nulla di cui vergognarsi nell’ammettere di avere bisogno di aiuto.

“Io ora durante la gara so concentrarmi molto bene, so cosa pensare”, ha continuato Martin. “Altre volte impazzivo durante le gare ed ero pieno di dubbi. Ora so come parlare a me stesso e questo mi sta aiutando”.

La sua storia è un monito per tutti, un richiamo alla necessità di prendersi cura della propria salute mentale e di chiedere aiuto quando necessario. Il coraggio di Martin nel rompere il tabù che circonda la salute mentale nello sport è un esempio luminoso per tutti gli atleti e per la società nel suo complesso.

Le parole di Jorge Martin rappresentano dunque una svolta significativa nel mondo della MotoGP. La sua apertura riguardo alla sua lotta personale e al suo percorso di guarigione mette in luce l’importanza di affrontare le sfide mentali con coraggio e determinazione. Martin non solo è un campione sul circuito, ma anche un eroe per aver dimostrato che la vera forza risiede nella vulnerabilità e nella capacità di chiedere aiuto quando necessario.