3 punti di penalità, clamorosa decisione in F1

Clamorosa la decisione presa in Formula 1: il pilota è stato penalizzato di 3 punti dopo il Gran Premio tenutosi in Australia

Il Gran Premio d’Australia è stato uno di quelli da ricordare per sempre per la Ferrari che ha messo a segno una storica doppietta grazie al primo posto conquistato da Sainz e dal secondo ottenuto da Leclerc.

Dopo un bel po’ di tempo, la Rossa è tornata a mostrare il suo valore riuscendo finalmente a trionfare sulla Red Bull di Verstappen che, però, giura già vendetta per il prossimo GP che avrà luogo al circuito di Suzuka in Giappone. Il GP di Australia è stato, invece, da dimenticare per Fernando Alonso che ha avuto non pochi problemi ed è stato penalizzato nel finale per guida potenzialmente pericolosa nell’approccio alla Curva

Il pilota spagnolo dell’Aston Martin, con la sua brusca frenata, avrebbe provocato l’uscita di pista di George Russell e ciò gli è costata una penalità di 20 secondi sul tempo finale e retrocessione dalla sesta all’ottava posizione, ma non solo. Alonso, infatti, è stato anche penalizzato di 3 punti sulla Superlicenza, dovendo fare i conti con una sanzione disciplinare molto severa.

Formula 1, punizione severa per Alonso: 3 punti di penalità per lo spagnolo

La brusca frenata che portato all’uscita di pista di George Russell è costata davvero carissima a Fernando Alonso. Oltre che ad una penalizzazione sul tempo di 20 secondi con conseguente retrocessione dal sesto all’ottavo posto, il pilota spagnolo è incappato pure in una penalizzazione di 3 punti sulla Superlicenza.

Una penalizzazione che può sembrare severa, ma in questo caso corretta in quanto i commissari hanno solo applicato il regolamento. La FIA, infatti, per questa nuova stagione di Formula 1 ha imposto delle nuove regole, molto più rigide rispetto alle precedenti e che prevedono una penalità di 3 punti e non di 2 in caso di responsabilità in un incidente.

Una brutta botta per Alonso che è anche l’unico pilota a pagare visto che è stato il solo a ricevere penalità sulla licenza dopo l’ultimo GP, mentre si sono “salvati” Gasly e Perez che guida la classifica delle penalità e rischia la squalifica qualora dovesse riceverne un’altra.

Sebbene i commissari abbiano applicato il regolamento, restano dei dubbi sulla penalizzazione inflitta ad Alonso in quanto non c’è certezza assoluta che sia stato il responsabile dell’incidente. Ad ogni modo, i punti di penalità restano ed il pilota spagnolo dovrà mettersi presto tutto alle spalle per potersi riscattare nel prossimo GP in Giappone.