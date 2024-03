Annuncio e rabbia in MotoGP: coinvolto Marquez

L’incidente di Portimao tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez continua a far discutere: ecco l’opinione del campione

Ci risiamo, avrà pensato qualcuno. Semplice coincidenza – anzi secondo parecchi addetti ai lavori stavolta ‘El Cabroncito’ sarebbe addirittura vittima dell’incidente – nell’opinione di altri. Il Gp del Portogallo, quello disputato sulla pista di Portimao nell’ultima gara del Mondiale della classe regina, ha visto il ritorno delle polemiche attorno alla figura di Marc Marquez, protagonista di un discusso incidente col bicampione del mondo Pecco Bagnaia.

Tutto è accaduto a tre giri dal termine, quando lo spagnolo e il torinese erano in lotta per la quinta piazza. Una situazione insolita per entrambi, considerando lo status e l’aura di fuoriclasse che i due si sono meritati nel corso delle rispettive carriere.

In una corsa contrassegnata dalla difficoltà di alcune Ducati (la corsa è stata comunque vinta da Jorge Martin con Enea Bastianini secondo) Marquez e Bagnaia hanno ingaggiato un duello che ai più è sembrato quasi una lotta per la supremazia (soprattutto in vista dell’anno prossimo, quando il campione di Cervera potrebbe approdare a Borgo Panigale come pilota ufficiale e non solo come centauro di una moto clienti) che altro. Non si spiegherebbe altrimenti, sostengono qui quasi tutti, una lotta così aspra, così serrata, per un ‘banale’ quinto posto.

Sta di fatto che c’è stata una collisione, c’è stato un incidente, con Bagnaia finito fuori pista e Marquez in grado sì di proseguire, ma non in modo sufficiente per arrivare a punti. Ritiro dunque per il piemontese, col catalano finito 16esimo. Una beffa per entrambi.

Mir, idee chiare sul contatto Bagnaia-Marquez

Joan Mir, pilota della Repsol Honda, ha affrontato una difficile gara a Portimao, partendo dalla ventesima posizione in griglia e finendo dodicesimo al traguardo.

Lo spagnolo ha dato una valutazione sincera della sua esperienza di gara in Portogallo, toccando vari argomenti tra cui il controverso incidente tra Bagnaia e il connazionale.

“Ho rivisto il contatto. Questo è quello che succede quando sorpassi, l’altro è molto ottimista, apre il gas e vi toccate. E se hai fortuna, quando stai restituendo la posizione, tiri l’altro. Ma in questo caso, penso che sia stato un incidente di gara che può accadere. Sono caduti, non penso che nessuno dovrebbe essere penalizzato. Ma in questo caso, è stato Marc a farsi male, penso che Marc non fosse in colpa, era all’esterno e Pecco ha aperto il gas, così si sono toccati“, ha esordito Mir.

“Non penso che sia stato solo un incidente. Fosse successo a me mi sarei arrabbiato, ovviamente lo sarei stato. Ma poi analizzi il tutto e dici ‘è una gara’. Non vogliamo che questo genere di cose venga censurato, perché è ciò che facciamo per vivere ed è ciò che ci piace”, ha concluso il nativo di Palma di Maiorca.