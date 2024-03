Bremer la Juventus ci punta ancora o sarà lui il sacrificato?

È di oggi la notizia della clausola rescissoria sul contratto di Gleison Bremer alla Juventus. Il difensore centrale brasiliano, tra i migliori della stagione bianconera potrebbe presto salutare i bianconeri e senza passare per una trattativa tra club. Come riporta Alfredo Pedullà, la clausola rescissoria sull’accordo tra bianconeri e centrale ex Torino era già presente nel contratto prima del rinnovo dello scorso autunno. I bianconeri, tuttavia, attraverso un piccolo incremento dell’ingaggio avranno la possibilità di procrastinare la stessa al 2025.

Juventus, che cosa fare con Bremer?

In tanti, tra tifosi ed addetti ai lavori, si erano detti favorevolmente impressionato dai miglioramenti del centrale brasiliano in questa stagione. Totem del trio di difesa della Juventus, Bremer si è affermato come uno dei migliori centrali della Serie A. Questo inevitabilmente ha acceso i fari di diverse squadre d’Europa, come quel danarose società della Premier League. Interessi che, al netto dell’importanza di Bremer alla Juventus e visto il valore sul mercato e la disponibilità dei club interessati, hanno fatto pensare che il centrale, potesse diventare il sacrificato in casa bianconera per costruire il budget del prossimo mercato estivo.

Di base, tifosi e addetti ai lavori, dovranno fare i conti con una cessione dolorosa a stagione perché in Italia soprattutto ma non solo il player trading è un volano per la crescita dei club. Tuttavia, in tanti in casa Juventus “temono” l’addio di Bremer. Come spesso capita l’idea di puntare su una novità spaventa tutti i più affezionati alla maglia, al club. Eppure, nelle dirigenze queste decisioni sono all’ordine del giorno e visto il fiorente mercato dei difensori centrali, l’arrivo invernale di Djalò a Torino e la quantità di opzioni provenienti dall’ “area giovani” della Juventus, Giuntoli e i suoi sottoposti potrebbero seriamente prendere in considerazione un sacrificio.

L’interesse dello United, le preferenze di Bremer e la sua posizione in bianconero

Di fronte a questo scenario c’è però da valutare il presente ed il futuro. Ad oggi, secondo quanto riportato da Pedullà, la clausola potrebbe essere ritardata. Motivo per cui in caso di attivazione di questo aumento d’ingaggio per procrastinare la clausola rescissoria, la Juventus potrebbe progettare la cessione di Bremer coi suoi tempi e con la valutazione preferita. La clausola vicina ai 70 milioni, in una trattativa immediata potrebbe essere anche superata. A maggior ragione se l’interlocutore principale potrebbe essere quel Manchester United, primo della fila degli interessati al brasiliano e notoriamente molto incline ad allargare l’apertura del portafoglio.

Dal canto suo Bremer, sempre secondo Pedullà, vorrebbe lasciare la Juventus o lo per big del calibro di Real Madrid, Liverpool e Manchester City. Al momento non particolarmente interessate. Ecco perché la decisione di un addio ricadrebbe oggi soprattutto sulla Juventus che deve decidere quanto realmente pesi Bremer nell’economia della squadra. C’è da sottolineare che il brasiliano è stato forse una delle cause dell’abbandono della difesa a quattro e l’eventuale arrivo di un tecnico che non gioca a tre, metterebbe ancora più “a rischio” la posizione dell’ex Toro.

Il futuro quindi è tutto da scrivere, ma in casa Juventus è arrivato il momento delle scelte, anche dolorose.