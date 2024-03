Il calciomercato del Milan pronto ad entrare nel vivo nelle prossime settimane con due nomi che in modo particolare sono impressi nella mente di Moncada, Furlani e Ibrahimovic. Olivier Giroud e Luka Jovic.

Dopo tre stagioni in cui il francese è entrato nel cuore dei tifosi del Milan infrangendo la “maledizione della 9”, l’ex attaccante di Arsenal e Chelsea volerà in MLS. L’affare è alle battute conclusive con un’intesa raggiunta nella giornata di ieri. Dal 1° luglio sarà svincolato e, dopo gli Europei in Germania, l’attaccante diventerà un nuovo calciatore dei Los Angeles FC, squadra in cui milita l’amico Hugo Lloris, con lo stesso Giroud desideroso di provare una nuova avventura lontano dall’Europa in un campionato “più tranquillo”.

L’addio di Giroud cambia il futuro di Luka Jovic. L’obiettivo del serbo è sempre stato quello di rinnovare il contratto con il Diavolo. 8 i gol segnati dal serbo in stagione: insieme all’agente del calciatore, Fali Ramadani, gli uomini di mercato del Milan si incontreranno per chiudere il discorso rinnovo ed evitare un altro addio nel reparto offensivo. In caso di mancato accordo con il serbo, il calciomercato del Milan cambierà: a quel punto serviranno non uno ma ben due rinforzi in attacco. Nel frattempo il Diavolo ha l’obbligo di chiudere al meglio la stagione: due gli obiettivi, il ritorno in Champions League e la conquista dell’Europa League con il doppio confronto con la Roma, valevole per i quarti di finale, che si avvicina sempre più.