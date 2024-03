Djokovic ‘umilia’ Nadal: Rafa annichilito

Novak Djokovic ha “umiliato” Rafa Nadal con un risultato davvero clamoroso, che lascia poco spazio alle repliche: tifosi a bocca aperta

Il fenomeno serbo Novak Djokovic continua a mantenersi a livelli altissimi nonostante i 37 anni ormai vicini. Campioni come lui e Nadal forse non ci saranno più, almeno come numeri di Slam portati a casa in carriera.

L’inizio della sua carriera lasciava intravedere delle doti straordinarie ma la contemporanea presenza nella sua era di due alieni come Federer e Nadal non poter lasciar presagire numeri del genere. Novak Djokovic è considerato da molti il più grande tennista di tutti i tempi. Al di là del singolo parere, comunque opinabile, quello che non può essere discusso è la quantità di Slam presenti nel suo palmares: 24.

Se consideriamo che gli altri due mostri sacri sono fermi a 22 e 20 abbiamo il quadro di una leggenda. Ancora più valore devono assumere le vittorie del giocatore di Belgrado, considerando che la maggior parte sono arrivate battendo in finale proprio Rafa o Roger. Attualmente, alla soglia dei 37 anni, anche un mostro come Djoker deve tirare ogni tanto i remi in barca e così si possono giustificare delle sconfitte discutibili come quella con il nostro Luca Nardi a Indian Wells. L’obiettivo principale resta sempre quello di vincere altri Slam e proprio per questo ha deciso di saltare il Master 1000 di Miami e di prepararsi nel migliore dei modi in vista del Roland Garros.

Novak Djokovic ha il doppio di settimane da numero 1 di Nadal: record pazzesco

Djokovic, pur non giocando, dalla prossima settimana andrà a ritoccare il record di 418 settimane da numero uno del mondo. Una cosa assurda considerando l’età e la crescita spaventosa alle sue spalle di talenti come Sinner e Alcaraz (l’unico a spodestarlo lo scorso anno).

Se paragoniamo i numeri di Nole ad esempio a quelli di Nadal, possiamo notare come il serbo abbia praticamente il doppio delle settimane in vetta al ranking (lo spagnolo è fermo a 209). Tra Parigi e Wimbledon dovrà difendere molti punti ma sta cercando di arrivarci nella migliore condizione possibile apposta.

Di questo parere anche Mats Wilander, opinionista di ‘Eurosport’, che ha dichiarato: “Ero sempre preoccupato per il fatto che Djokovic vincesse troppo, ma negli ultimi anni non raccolto molto nel Tour ATP. Questo è il motivo per cui conquista tanti tornei del Grande Slam: è fresco”. Da non dimenticare che a fine luglio inizieranno anche le Olimpiadi di Parigi, uno dei pochi successi che manca nella sua bacheca.