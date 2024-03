Ferrari da sogno, tifosi spiazzati: campione del Mondo

Un colpo di scena inaspettato in casa Ferrari, i tifosi del Cavallino rampante spiazzati dal clamoroso annuncio

I tifosi della Ferrari non dimenticheranno mai Melbourne 2024. Un GP, il terzo della stagione appena cominciata, che ha incoronato la ‘Rossa’ come non accadeva da tantissimo tempo. Il capolavoro firmato da Carlos Sainz, a sole due settimane dall’intervento di appendicite, è solo la punta dell’iceberg.

In Australia la Ferrari non faceva doppietta dal lontano 2004: in pista c’era un certo Michael Schumacher e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti. Due anni dopo il Kaiser si sarebbe ritirato (prima di un approdo alla Mercedes nel 2010) lasciando briciole di dolci ricordi ai sostenitori della Scuderia di Maranello. Il successo di Raikkonen nel 2007, poi, è stato purtroppo un caso isolato.

Ma adesso dopo la doppietta di Melbourne qualcosa sembra poter cambiare. La stagione sarà la più lunga degli ultimi anni e in molti predicano calma, lasciando ‘cucinare’ Vasseur che fino a questo momento ha offerto un programma convincente (e vincente) ai ferraristi. Quello dell’anno prossimo, però, cambierà parecchie carte in tavola.

A partire dallo stesso Carlos Sainz che in scadenza con la ‘Rossa’ si ritrova ora potenzialmente senza sedie e già rimpiazzato dalla firma di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo, al fianco di Leclerc: uno scenario che tra poco più di otto mesi diventerà realtà.

Il presente parla però di Sainz, di Leclerc, di una coppia di piloti matura e di talento. Amica fuori dai circuiti e ambiziosa in pista: ecco perché l’annuncio arrivato nelle scorse ore ha letteralmente esaltato i ferraristi.

Ferrari campione: ecco il clamoroso annuncio

Passano le settimane e la crescita appare costante. È così che nonostante la calma predicata dal Team Principal Vasseur che il cammino della Ferrari si fa sempre più esaltante. E su questa visione è d’accordissimo un ex campione del mondo – nel 1978 – Mario Andretti.

Era un’altra Formula 1, un’altra epoca, ma a ‘La Gazzetta dello Sport’ Andretti ha parlato in termini decisamente ottimistici sul cammino stagionale della Scuderia di Maranello. Prove libere e qualifiche: secondo Andretti in Australia la Ferrari ha dimostrato di essere da subito competitiva ai massimi livelli. Ed in gara i risultati non potevano non arrivare.

“Risultati simili sono veri, concreti. Sainz e Leclerc sono lì e possono affrontare chiunque“, ha detto l’ex pilota esaltando soprattutto lo spagnolo tornato a tempo di record in pista dopo l’operazione chirurgica subita.

Dalle strategie alla perfetta gestione delle gomme, Andretti è certo: “La Ferrari si è avvicinata”. Per l’ex campione del mondo, poi, non ci sono dubbi: “Leclerc e Sainz sono materiale da Mondiale”, ha rivelato esaltando il grosso potenziale della coppia adesso alla guida della Ferrari. Verstappen, dunque, è avvisato.