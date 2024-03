La confessione 4 mesi dopo: Federica Pellegrini esplosiva

Federica Pellegrini resta sempre un personaggio al centro dell’attenzione, le sue ultime dichiarazioni fanno discutere i tanti fan

L’ex fuoriclasse del nuovo italiano Federica Pellegrini è sempre più seguita dai social, la sua nuova vita da mamma assorbe i suoi pensieri e intenerisce anche quanti nel recente passato l’hanno vista trionfare in vasca. Una confessione particolare ora è analizzata con grande attenzione dai suoi follower.

Ha vinto tutto in acqua, ha conquistato record e vinto medaglie d’oro con merito, ma probabilmente il suo più grande trionfo è quello che ammira giorno dopo giorno. Federica Pellegrini è diventata mamma da quattro mesi della piccola Matilde, nata dal matrimonio con il suo ex allenatore Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, da buon personaggio sportivo e anche del mondo dello showbiz, ha sempre un rapporto molto cordiale con i fan e li aggiorna, passo dopo passo, su quanto accade in questa sua nuova fase della vita. Tanto da aver svelato anche cosa vorrà fare in futuro, facendo discutere un bel po’ il suo pubblico.

Federica Pellegrini spiazza tutti, cos’è successo

La gravidanza ha cambiato – inevitabilmente – il corpo di Federica Pellegrini. Nove mesi di dolce attesa portano a modificare senza dubbio la silhouette, qualcosa da rimodellare una volta partorito e senza rischi per il futuro. La Pellegrini ha annunciato il suo ritorno in vasca, vuole tornare in acqua proprio per perdere qualche chilo di troppo.

I propositi della campionessa restano quelli di qualche tempo: non tornerà a gareggiare, la sua carriera a livello mondiale si è esaurita qualche tempo fa, nel mondo del nuoto sarà attiva solamente per il piacere di rimettersi in linea. Una decisione che è stata apprezzata anche dai fan, che hanno ascoltato con particolare attenzione l’intervista rilasciata a ‘Rai News’ in cui ha confessato una certa nostalgia per il passato: “Mi manca il mio corpo di prima, voglio riprendermelo”.

Federica Pellegrini vuole dunque tornare in forma come qualche tempo fa, in tutto ciò il marito Matteo Giunta tornerà ad essere il suo allenatore personale. Una sfida con se stessa che può essere affrontata con la massima serenità, ma mettendo sempre al primo posto il benessere della sua Matilde.

L’ex olimpionica sa bene di dover conciliare il tutto per bene: “Sto pensando che vorrei tornare ad avere il corpo allenato, anche se Matilde ha bisogno di me, dovrò darle io degli orari, così da potermi prendere il tempo per allenarmi. Magari quando dorme, posso usare quel momento per fare esercizi e tornare in vasca”.