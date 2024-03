Milan, Diavolo col mal di Theo

Un Diavolo col mal di Theo. Esaltato dall’avventura nazionale, triste spettatore nella trasferta del Franchi tra il suo Milan e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Milan, Theo salta Firenze

Sbollita la rabbia rossonera per l’ammonizione con polemica al Bentegodi, Theo si siederà in tribuna a tifare i suoi. I numeri senza il treno francese sono da piccolo allarme: tre gare in campionato, una sola vittoria contro il Verona, poi due sconfitte senza gol segnati contro Juventus e Udinese. Rispolverato quindi Alessandro Florenzi ad agire sulla sinistra, in un asse mancino con Leao che avrà gioco forza qualche giro di motore in meno.

Le scelte di Pioli

Si scalda dall’altra parte anche Samu Chukwueze: il nigeriano si è allenato regolarmente a Milanello durante la sosta mentre Pulisic, titolare di corsia, è stato uno degli ultimi a rientrare alla base dopo i pesanti ritmi imposti da Team Usa. Niente Kjaer, ecco Simic e Bartesaghi a rimpolpare la lista convocati. Per il resto solito assetto con un Giroud partente in avanti: professionista fino alla fine, il francese darà tutto per il Milan prima di fare le valige direzione MLS. Poi via il casting: il talento della Serie A, il cannibale svedese, la freccia d’oltre oceano. La caccia è partita.