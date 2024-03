Ribaltone improvviso: ritorno alla Red Bull

Un colpo di scena pazzesco, il ritorno alla Red Bull lascia tutti senza parole: ecco cosa potrebbe succedere

Il momento, in casa Red Bull, è tra i più controversi e complicati degli ultimi anni. Dopo aver dominato la Formula 1 per un triennio all’insegna del nome di Max Verstappen, la Scuderia di Milton Keynes rischia di dover affrontare dei cambiamenti fino a qualche mese fa impensabili.

Il ‘caso Horner‘ ha alzato un polverone tremendo nella Formula 1, al punto che il Team Principal è stato oggetto di critiche e attacchi da ogni direzione. Jos Verstappen, nonostante recentemente abbia tentato di smorzare i toni, è stato protagonista di una serie di dichiarazioni durissime nei confronti di Horner.

Una spaccatura ricucita solo davanti agli occhi di telecamere e giornalisti: pare proprio che riguardo al futuro di Verstappen, poi, qualcosa di grosso bolla in pentola. I colloqui tra toto Wolf ed il papà di Max sono avvenuti alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti.

E lo stesso boss della Mercedes, in una recente intervista, ha parlato di una possibilità che Verstappen lasci la Red Bull dandogli però il tempo di decidere con calma il suo futuro. Un futuro che nonostante il contratto ricchissimo firmato dal pilota olandese fino al 2028, potrebbe portarlo molto presto a guidare una nuova vettura.

E le indiscrezioni arrivate nelle scorse ore non lasciano spazio a molti dubbi. Sembra che il piano di Horner si stia per concretizzare. E con Verstappen non più alla guida di una Red Bull, starebbe prendendo piede un ritorno davvero pazzesco.

Ritorno clamoroso: scelto l’erede di Verstappen

Il portale ‘F1-news.eu’ riporta una clamorosa indiscrezione che riguarderebbe la scelta inaspettata della Red Bull per la prossima stagione. Via dal Team nientemeno che Max Verstappen: si prospetterebbe un ritorno inaspettato.

Secondo quanto riferito Christian Horner potrebbe aver siglato un patto con i vertici della Red Bull pur di rimanere come Team Principal anche l’anno prossimo. Gli azionisti di maggioranza della Scuderia di Milton Keynes sono thailandesi e vedrebbero di buon occhio il ritorno di Alexander Albon, attualmente impegnato con la Williams.

Lo scorso anno Helmut Marko aveva tentato di riprendere Albon ma James Vowles aveva trattenuto il pilota asiatico con una clausola che lo ha ‘bloccato’ fino alla fine di questa stagione. Secondo quanto riferito da Roger Benoit di ‘Blick’ adesso il ritorno di Albon in Red Bull sarebbe una condizione posta dalla famiglia Yoovidhya per garantire il giusto supporto a Horner nella tanto chiacchierata lotta di potere che vedrebbe contrapposto Jos Verstappen.

Lo stesso Helmut Marko il cui ruolo è anche quello di scegliere i piloti e che si ritroverebbe scavalcato dai piani alti. La rottura, in casa Red Bull, appare sempre più insanabile.