Saudi Pro League, torna CR7 su Sportitalia

Finita la sosta torna il calcio giocato su Sportitalia, domani in campo Al Ettifaq e Al Ahli, sabato poi il ritorno di Cristiano Ronaldo e il suo Al Nassr in Saudi Pro League.

Saudi Pro Leauge, si riparte domani

Il primo dei due match di Saudi Pro League da seguire sarà quello tra l’Al Ettifaq di Steven Gerrard che può contare su Fofana, Wijnaldum, Robin Quaison, Toko-Ekambi e Moussa Dembele e l’Al Ahli, terzo in classifica. Ospiti guidati da Matthias Jaissle in panchina che possono contare su una batteria di giocatori di altissimo livello. Edouard Mendy, Roger Ibanez, Demiral, Kessie, Saint-Maximin, Mahrez e Firmino. Una sfida quindi con tutte le caratteristiche per regalare spettacolo. Un match che potrete seguire in diretta ed in esclusiva sul Canale dalle ore 20.00 di domani.

Sabato torna CR7

Stesso orario un giorno dopo in campo anche l’Al Nassr. Tutte le attenzioni sono ovviamente su Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese vuole vincere per consolidare il secondo posto in classifica dopo la vittoria nello scorso turno contro l’Al Ahli. Una gara dove il Club Globale affronterà l’Al Taee che in classifica è attualmente al terzultimo posto in piena zona retrocessione. Match quindi sulla carta favorevole per l’Al Nassr e per CR7, che vuole provare ad allungare in classifica marcatori 23 a 20 al momento nel confronto di Mitrovic. Una sfida quella dell’Al Nassr che potrete seguire su SoloCalcio alle ore 20.00 di sabato.