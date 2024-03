Addio Ferrari, ci sono già i contatti: clamoroso Leclerc

Tutti al lavoro nel team Ferrari in vista del futuro, occhio a Charles Leclerc e alle sue certezze

L’incredibile weekend di gara australiano ha sconvolto ancor di più il mondo della Formula 1 che, già da diverse settimane, stava vivendo un momento di puro caos. Clamoroso il ritiro di Max Verstappen che deve dire addio alla corsa a causa di un problema al freno posteriore destro e, per la prima volta da due anni, riesce a far sembrare l’invincibile Red Bull fragile. Il quinto posto di Sergio Perez, poi, conferma questa sensazione e alimenta le speranze di tutti i tifosi che vorrebbero un campionato riaperto.

A trionfare è stata la Ferrari, con una doppietta che mancava da Bahrain 2022. Carlos Sainz vince la gara sorpassando proprio Max Verstappen e gestendo alla perfezione i giri mancanti. Charles Leclerc, invece, arriva secondo grazie ad una strategia vincente che gli consentirà di superare Lando Norris.

Tutto bellissimo fin quando, però, non si inizia a pensare al futuro. La Ferrari dovrà fare a meno delle prestazioni di Carlos Sainz a partire dalla prossima stagione, e se da un lato c’è un’enorme aspettativa nei confronti di Lewis Hamilton, dall’altra c’è anche il rammarico di perdere lo spagnolo in quella che sembra la stagione migliore della sua carriera.

Mercato piloti, dove può andare Sainz? Leclerc non ha dubbi

Nel caos generale che queste prime settimane di Formula 1 hanno portato, c’è un fil rouge che è stato al centro di ogni tematica di cui si è parlato. A partire dall’annuncio di Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, tutti si sono concentrati sul mercato piloti.

La crisi interna al team Red Bull potrebbe portare, oltre che ad un addio di Sergio Perez, anche ad un clamoroso addio di Max Verstappen. Al momento, però, Carlos Sainz è l’unico pilota a non avere un sedile per il 2025 e, ovviamente, fa gola a molti team. Ne ha parlato lo stesso Charles Leclerc, che ha dichiarato di non essere preoccupato per il futuro del compagno di squadra. “Sono sicuro che, a che se li è una persona molto riservata, è in contatto con diversi team. Dovrà solo scegliere l’opportunità migliore per la sua carriera”, ha commentato Leclerc.

Al momento l’opzione più accreditata per Carlos Sainz sembra proprio il team Red Bull, ma attenzione anche a Mercedes che non ha ancora annunciato il sostituto di Lewis Hamilton.