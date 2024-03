Bambino viziato: scoppia la guerra Bagnaia-Marquez

Sale la tensione nel mondo della MotoGP, adesso è guerra tra Bagnaia e Marquez: volano parole grosse tra i protagonisti

Il Gran Premio di Portimão rischia di diventare il primo vero spartiacque di questa stagione nel mondo della MotoGP. Quanto accaduto in pista tra Marc Marquez e il campione del mondo Pecco Bagnaia, con il contatto che ha causato a entrambi un doloroso zero in classifica, continua a far discutere. Anche perché il pilota spagnolo non è più un rivale come tutti gli altri del ducatista, ma è a tutti gli effetti un suo collega, un altro membro della grande famiglia Ducati.

A proposito di famiglia Ducati, stando a quanto riferito dalla stampa spagnola, il sette volte campione del mondo in questa circostanza si sarebbe sentito per nulla difeso dall’azienda di Borgo Panigale, e in particolare da Luigi Dall’Igna, direttore generale che avrebbe avuto a suo dire la colpa di prendere le parti di Bagnaia. Un pilota definito, dal quotidiano ‘Elnacional’, come il ‘figlio viziato’ dello stesso Dall’Igna.

Stando alla lettura fatta dal noto portale catalano, Márquez nella circostanza avrebbe avuto colpe molto relative. Approfittando di un feeling non straordinario tra Pecco e la sua nuova Ducati in versione 2024, avrebbe mantenuto un comportamento corretto. Sarebbe stato il campione del mondo in carica, però, a comportarsi in maniera del tutto scorretta. Non accettando il sorpasso subito, avrebbe di fatto creato i presupposti per quel contatto che ha tenuto banco negli ultimi giorni.

E se ufficialmente i vertici Ducati non hanno voluto prendere le parti di nessuno dei due protagonisti, bollando la questione come un fatto di pista, all’interno Dall’Igna avrebbe puntato il dito, stando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo, proprio contro Márquez, facendolo passare da vittima a carnefice.

Caos in Ducati, tensione tra Marquez e Bagnaia: cosa sta succedendo

Secondo quanto riferito, il comportamento di Márquez, ultimo arrivato in Ducati, sarebbe stato letto dai vertici di Borgo Panigale come azzardato e pericoloso. Un punto di vista estremamente diverso rispetto a quello dell’ex pilota Honda.

Quest’ultimo, parlando dell’episodio, ha infatti sottolineato come dal suo punto di vista a sbagliare sia stato Pecco: “Non mi aspettavo questo errore da lui. Eravamo in lotta per il quinto-sesto posto, due punto sopra o sotto. E quando soffri così tanto con le gomme devi prendere atto che se non ti sorpasseranno in questa curva, lo faranno nella prossima“.

Una lettura lucida della situazione che al campione del mondo in quel momento sarebbe mancata. Il pilota spagnolo, comunque, non avrebbe voluto alzare i toni, e anzi nelle stesse dichiarazioni avrebbe chiuso la questione da parte sua con parole di estrema maturità: “Alla fine sono cose che capitano durante le gare“.

Ad alzare i toni sarebbe stato, stando alla lettura che in Spagna hanno fatto del post-gara, lo stesso Bagnaia, sostenuto in questa vicenda dall’intero mondo Ducati. Una diatriba che avrebbe riscaldato gli animi all’interno dell’azienda di Borgo Panigale, con conseguenze ancora imprevedibili. Perché Portimão è ormai alle spalle, ma davanti ci sono ancora tantissime gare. Cosa accadrà se una situazione del genere dovesse ripetersi?