Colpo ‘proibito’ di Sinner, che botta

Jannik Sinner è stato involontario protagonista di un momento molto ‘doloroso’: ecco cosa ha combinato a Miami

Inarrestabile. Nonostante si intraveda qualche crepa rispetto al Sinner devastante di Melbourne e a quello ottimo di Indian Wells per lo meno fino a tutto il primo set della semifinale persa contro Carlos Alcaraz, il campione altoatesino avanza spedito anche in Florida, al Miami Open, dove ha raggiunto – più giovane della storia a farlo – la sua terza semifinale in carriera.

Per arrivare al penultimo atto della kermesse americana, dove tra l’altro affronterà per l’undicesima volta in carriera Daniil Medvedev, il nativo di San Candido ha dovuto superare, negli ultimi tre incontri, gli ostacoli chiamati Griekspoor (che lo ha messo in grande difficoltà vincendo il primo set), O’Connell e Machac.

Le citate difficoltà di Sinner non sono affatto di natura atletica, visto che nei tre match citati la miglior versione del talento azzurro si è vista sempre nel secondo set. O anche nel terzo, come nella partita contro il tenace olandese. Probabilmente si tratta di qualche problema ad entrare ‘con la testa’ nel match a lasciare spazio agli avversari, talvolta bravi a capitalizzare i problemi nella tenuta mentale del numero tre del mondo.

Ad ogni modo Sinner non sembra preoccuparsi più di tanto di un piccolo calo che, oltre a non aver prodotto ancora alcun danno vero e proprio, può considerarsi più che giustificabile per uno che ha vinto 20 degli ultimi 21 incontri disputati.

Sinner se la ride, il fisioterapista meno: cosa è successo a Miami

Anzi, a dirla tutta, Sinner appare visibilmente più sereno e rilassato non solo rispetto agli Australian Open e a Rotterdam, ma anche rispetto ad Indian Wells. La prova è la sua reazione di fronte ad un episodio diventato in breve tempo virale.

Proprio durante il match con O’Connell, una prima di servizio dell’australiano era stata solo sfiorata da Sinner, che mettendo la racchetta ha deviato il corso della pallina verso…le parti basse del suo fisioterapista Giacomo Naldi, appostato a bordo campo assieme a Darren Cahill.

Evidente il momento di dolore lamentato da Naldi – ma anche lo spasso del coach di Jannik – con Sinner che è poi accorso più che a consolarlo, a farsi due risate assieme a lui, come testimonia il video diffuso su X da Tennis TV. Il tennista altoatesino ha continuato a ridere di gusto fino alla fine del gioco, vinto dal rivale che però già lo rincorreva in un secondo set dominato dal talento azzurro.