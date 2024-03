La bomba scuote il mondo della F1, ci siamo: “Verstappen in Mercedes”

L’addio di Max Verstappen alla Red Bull potrebbe divenire realtà: annuncio pazzesco sul futuro

Il momento in casa Red Bull non è dei migliori. La scarsa prestazione di Perez ed il ritiro di Verstappen in Australia hanno lasciato campo libero alla Ferrari per una storica doppietta tutta rossa che a Melbourne mancava da ben vent’anni.

Ma adesso la Scuderia di Milton Keynes deve fare i conti con due questioni altamente spinose e legate tra loro. La prima è ovviamente il caso Horner, protagonista di una spiacevole vicenda che ha coinvolto una dipendente – poi licenziata – vittima di presunti atteggiamenti poco rispettosi da parte del Team Principal.

Da qui in poi una spaccatura profonda nata nella squadra e che vedrebbe Jos Verstappen e di conseguenza il figlio Max ben lontani dall’operato di Horner. “Se resta in Red Bull il team rischia di implodere”, aveva detto qualche settimana fa Verstappen senior, salvo poi ritrattare più recentemente per quieto vivere.

Ma intanto negli ultimi tempi ha preso quota un’ipotesi clamorosa che lascerebbe i tifosi della Red Bull di stucco: l’addio di Max Verstappen. Il più grande estimatore del campione del mondo è sicuramente il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, che ultimamente non si è nascosto affatto davanti alla possibilità di strappare alla Red Bull il tre volte campione del mondo.

Verstappen in Mercedes, ci siamo: annuncio clamoroso

Ai microfoni dell’emittente tv ‘Fox Sports Australia’, il manager austriaco ha parlato dell’addio di Hamilton che dall’anno prossimo correrà per la Ferrari. Ma non solo.

In primo piano c’è proprio la difficile sostituzione del 39enne di Stevenage e per Wolff, a questo punto, c’è un solo nome in grado di rimpiazzare Hamilton: Max Verstappen. Il 52enne ha spiegato come la Mercedes abbia una monoposto libera per l’anno prossimo.

“Siamo l’unico dei top team ad averlo, a meno che Verstappen non decida di lasciare la Red Bull. E in quel caso il nostro sedile non sarebbe più libero…”. Un chiaro riferimento al fatto che se il talento olandese decidesse di dire addio alla Scuderia guidata da Horner, vi sarebbe un’unica soluzione possibile per Max: la Mercedes.

“Tutti vediamo i suoi livelli di performance, è ovvio che sia lui la nostra prima scelta. Dipende però cosa deciderà di fare Max”. Wolff ha poi citato altre possibilità per affiancare Perez l’anno prossimo: dal giovane Kimi Antonelli al ferrarista Carlos Sainz fino all’espero Fernando Alonso.

“Non credo che la decisione verrà presa a breve. Penso durante l’estate“. Verstappen da giovanissimo, quando correva ancora in F3, è stato vicinissimo alla Mercedes: “Era già molto bravo, ne parlammo con suo padre a cui garantimmo un anno in F2 prima del passaggio in F1. La proposta della Red Bull per correre subito con la Toro Rosso ebbe la meglio”.

Il Team Principal ha poi concluso, aprendo di fatto all’arrivo dell’olandese nella Scuderia di Brackley. “La nostra relazione si concretizzerà prima o poi. Anche se non so ancora quando”.