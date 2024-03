La Ferrari trema, Sainz beccato: ha violato il regolamento

Problemi a Melbourne: Sainz rischia dopo la vittoria per una violazione del regolamento in chiusura di gara

Dopo la trionfale vittoria di Carlos Sainz a Melbourne, una controversia è emersa riguardo a una presunta violazione del regolamento da parte del pilota spagnolo al volante della Rossa. Sebbene questo dettaglio sia sfuggito alla maggior parte degli spettatori, potrebbe avere gravi conseguenze per il numero cinquantacinque del Cavallino Rampante. La Formula 1, nota per la sua rigida inflessibilità sui regolamenti, non tollera eccezioni su questo fronte.

Una gioia incontenibile ha pervaso la scuderia Ferrari e l’animo di Carlos Sainz al termine del Gran Premio d’Australia. Una vittoria tanto attesa, che mancava al Cavallino Rampante da Singapore 2023, mentre l’ultimo doppio successo risaliva addirittura all’anno precedente. Questi ultimi ventiquattro mesi sono stati segnati da troppe avversità, ma finalmente si è intravista una via d’uscita.

Per il pilota spagnolo si tratta di un vero sogno che si è concretizzato. Dopo aver dovuto sottoporsi a un’operazione d’appendicite a Gedda, il suo ritorno a Melbourne, avvenuto con una celerità eccezionale, non garantiva nemmeno la partecipazione all’intero fine settimana. Ciononostante, con un brillante lampo in qualifica Sainz ha conquistato il secondo posto il sabato e, domenica, ha accumulato 58 giri pressoché perfetti.

Una leggerezza durante i festeggiamenti poteva costare caro: ecco cosa è successo con Sainz

Tuttavia, la festa per la vittoria di Sainz è stata offuscata da una imprudenza commessa proprio nel momento dell’ebbrezza del successo. Dopo aver tagliato il traguardo e rientrato ai box, il pilota spagnolo ha gettato via i suoi guanti tra i suoi uomini, prima di essere avvolto dal loro affetto. Un gesto che, sebbene possa sembrare insignificante, si è rivelato essere severamente vietato dal regolamento della Formula 1.

Al termine del Gran Premio, infatti, pilota completamente equipaggiato (incluso il casco) e vettura devono essere pesati insieme. Complessivamente, non devono scendere al di sotto dei 795 chilogrammi. Inoltre, il pilota stesso deve pesare almeno 80 chilogrammi, comprensivi di tutto, altrimenti deve essere aggiunta una zavorra. Togliendosi i guanti prima del controllo, Sainz si è esposto a un rischio significativo.

Come segnalato da Carlo Vanzini su ‘Sky Sport F1’, un commissario della FIA si è avvicinato al pilota spagnolo per richiamarlo sull’errore commesso. Fortunatamente, tutto si è risolto con una reprimenda e un invito a prestare maggiore attenzione in futuro. Una fortuna che l’episodio sia stato trattato con estrema clemenza.

La rigidità di questa norma può sembrare sorprendente a prima vista, poiché indossare o meno un paio di guanti non sembra avere un impatto significativo sulla misurazione del peso su una bilancia. Malgrado ciò, nel contesto altamente competitivo della Formula 1, ogni dettaglio conta e il rispetto rigoroso delle regole è fondamentale per garantire una competizione leale e equa.

In un ambiente dove anche la più piccola infrazione può portare a conseguenze significative e mastodontiche, questo episodio ha ricordato a tutti i piloti che è essenziale che prestino attenzione ai dettagli e rispettino rigorosamente il regolamento per evitare controversie e sanzioni.