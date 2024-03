Lotta salvezza in Serie A, competitività elevata. Il Lecce è salito a quota 28 punti, dopo il successo di Salerno che è stato vitale come una profonda boccata d’ossigeno. La lotta salvezza entra nel vivo: quest’anno, più che mai, è difficile sbilanciarsi in un pronostico. Sette squadre in cinque punti e un indizio ancora da fornire, eccezion fatta per la Salernitana, sempre più ultima e sempre più diretta verso la cadetteria. Il penultimo posto, attualmente, è occupato dal Sassuolo, che si trova a 23 punti in classifica. A 24, invece, c’è il Frosinone. Con 13 scontri diretti ancora da giocare il margine di errore è pari a zero. Forse la situazione più complicata, insieme a quella del Sassuolo, ce l’ha il Frosinone, sempre più in difficoltà nella seconda parte di stagione. Tanti scontri diretti all’orizzonte e una matassa da sbrogliare. Lotta davvero entusiasmante.

LA SITUAZIONE ATTUALE