Serie A, vigilia di Pasqua infuocata: domani è giornata di big match

Terminata l’ultima sosta della Nazionali, domani è di nuovo tempo di Serie A per la giornata che circonderà Pasqua. Da domani a lunedì, infatti, scenderanno in campo tutto le venti squadre del campionato: a poche giornate dalla fine della stagione, sono ancora diversi gli obiettivi che diversi club devono perseguire, e ogni punto – da ora in avanti – peserà molto in ottica classifica, soprattutto perché nessuna vuole fermare la corsa e scendere dal suo treno di competenza. Domani potrebbe essere una giornata cruciale perché andranno ad affrontarsi squadre in lotta per lo stesso obiettivo.

Si partirà all’ora di pranzo con la sfida del Maradona tra il Napoli e l’Atalanta. Entrambe sono in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: gli orobici, sesti, non possono allontanarsi ulteriormente da Bologna e Roma. Discorso più complicato per la formazione partenopea, che non può permettersi di lasciare punti a una diretta concorrente in classifica. La formazione di Francesco Calzona deve vincere per sperare ancora nella qualificazione. Alle 18 ci sarà l’esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio: avversaria la Juventus, che per ora è sicura della qualificazione in Champions. I biancocelesti, invece, devono vincere per non perdere il treno che porterà alla prossima Europa League. Il periodo è complicato, servirà una svolta già dalla sfida di domani.

La giornata di domani sarà chiusa dalla sfida tra la Fiorentina e Milan. Sarà una serata commovente nel ricordo di Joe Barone. La formazione viola spera di avvicinarsi all’Atalanta, sesta, per qualificarsi alla prossima EL. Affronterà un Milan secondo che ha tre punti di vantaggio sulla Juventus, quindi è abbastanza tranquillo. Tre incroci dunque che possono valere molto: la Fiorentina deve sperare in un passo falso dell’Atalanta, così come Lazio e Napoli per accorciare le distanze in quello che sarà un finale di campionato pieno di adrenalina.