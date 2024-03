Serie A, la lotta salvezza si accende a Pasqua

Il 30° turno di Serie A, il classico turno di Pasqua, vedrà alcuni passaggi molto importanti e decisiva della propria stagione. Oltre alla situazione che riguarda la zona Champions con Lazio-Juventus, c’è anche la lotta salvezza ad animare soprattutto il calendario del lunedì. A Pasquetta infatti ci saranno due scontri diretti importantissimi: Cagliari-Hellas Verona e Sassuolo-Udinese, oltre le gare di Salernitana (già spacciata), Lecce ed Empoli. Mentre il Frosinone sarà impegnato domani contro il Genoa.

Serie A, la salvezza si decide a Cagliari e Reggio Emilia?

Impossibile dire se la 30^ giornata sarà decisiva per la salvezza. Di sicuro però la Serie A avrà chiari suggerimenti sulla tendenza della lotta per non retrocedere da qui alla fine dell’anno. Ad esempio se Lecce e/o Empoli dovessero strappare punti a Roma e Inter, il segnale per le altre sarebbe forte. Ma mai quanto quello che potrebbero lanciare le possibili vincitrici dei due due scontri diretti. Soprattutto da parte di Cagliari, Verona e Udinese che rispetto al Sassuolo sono già formalmente fuori dalle ultime tre posizioni.

Cagliari-Verona

Il Cagliari proverà a mettere a segno un colpo importantissimo per tenersi la Serie A, in casa contro il Verona. All’andata i veneti ebbero la meglio segnando due reti nel secondo tempo, anche grazie all’ingenua espulsione del cagliaritano Makoumbou. Le due squadre sono appaiate a quota 26 punti. Un successo, magari assieme alla contemporanea vittoria di Udinese e Genoa su Frosinone e Sassuolo potrebbero dare una grande spinta alla corsa salvezza di rossoblù o gialloblù.

Sassuolo-Udinese

Se la cura Ballardini sta veramente funzionando solo la gara di Pasquetta potrà dirlo con certezza. Dopo aver vinto contro il Frosinone e perso di misura contro la Roma, mettendo in difficoltà la squadra di De Rossi, i neroverdi sperano di continuare nella loro rincorsa. Per farlo e provare a mantenere la categoria in Serie A, dovranno superare l’Udinese. I bianconeri di Cioffi arrivano da un periodo piuttosto complicato, tanto che la panchina del tecnico ha anche traballato. A Reggio Emilia cercano i tre punti che potrebbero fa superare la fatidica quota 30 un mini traguardo da conseguire al più presto.