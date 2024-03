Tempo di festeggiare per Sinner, ora è certo: primo in classifica

Jannik Sinner incassa la certezza del primato: il primo posto di Sinner è ora al sicuro

Sta diventando uno dei grandi classici del tennis contemporaneo. Le sfide tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si susseguono quasi senza soluzione di continuità nei vari tornei del circuito ai quali partecipano l’azzurro e il russo. Con i risultati maturati nella giornata del 27 marzo, Sinner e il suo rivale sono già certi di incontrarsi anche nella semifinale del Miami Open. Una gustosa opportunità, per il campione altoatesino, di vendicare la sconfitta subita in finale da Medvedev in Florida nella scorsa stagione.

Grazie alle vittorie ottenute rispettivamente contro il ceco Tomas Machac e contro il cileno Nicolas Jarry, l’italiano e il russo si sono guadagnati l’accesso al penultimo atto del torneo americano. La vittoria del nativo di San Candido ha però un sapore tutto particolare. Diverso.

Già, perché grazie a questa affermazione, l’allievo di Simone Vagnozzi si è garantito aritmeticamente un primato che, fino al match contro il giustiziere di Andy Murray in ottavi di finale, sarebbe stato attaccabile solo dal moscovita. Ma ora non lo è più.

Sinner numero uno, Medvedev mastica amaro

Oltre ad avvicinarsi alla possibilità di non perdere punti ATP rispetto al risultato conseguito lo scorso anno al Miami Open, il fenomeno della Val Pusteria ha incamerato la 20esima vittoria su 21 incontri disputati nell’anno solare 2024. Ma c’è di più. Grazie all’affermazione contro Machac, Jannik ha toccato l’astronomica cifra di 3300 punti ATP incamerati da inizio stagione. Una soglia che, per lo meno fino alla fine della kermesse in Florida, è inattaccabile per chiunque.

L’unico tennista che avrebbe potuto scalzare l’italiano dal primo posto nella Race grazie ai risultati ottenuti nel secondo atto del Sunshine Double sarebbe potuto essere solo lo stesso Medvedev. Che però avrebbe dovuto sperare che il cammino di Jannik si fosse interrotto prima delle semifinali. Che invece sono state raggiunte con relativa facilità dal numero tre del mondo.

Sinner, dall’alto dei suoi 3300 punti, comanda ancora la classifica che poi determinerà la griglia di partenza delle ATP Finals, uno dei grandi obiettivi della stagione del talento azzurro. Incamerata la certezza di non poter esser raggiunto dal moscovita – che pur vincendo Miami arriverebbe a 3150 punti – Sinner è ora totalmente concentrato proprio sul russo.

La voglia di incamerare la quinta vittoria di fila ai suoi danni – dopo che nei primi 6 incroci aveva sempre prevalso Medvedev – deve essere una molla per arrivare, per il secondo anno di fila, all’ultimo atto del prestigioso torneo statunitense.