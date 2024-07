La festa è finita dopo 3 anni: rescissione del contratto

Dopo appena tre stagioni scorrono i titoli di coda: come un fulmine a ciel sereno, arriva la rescissione del contratto

Con una suggestiva cerimonia, disturbata da una pioggia incessante che paradossalmente ne ha aumentato il fascino, si sono ufficialmente aperti i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli occhi di tutto il mondo, dunque, sono puntati sulla capitale transalpina dove i migliori atleti di ogni disciplina sportiva si danno battaglia per mettersi al collo una medaglia.

Ma l’euforia per la rassegna a cinque cerchi non deve farci dimenticare che siamo in pieno mercato. Tutti i club sono impegnati in trattative per rinforzare le rispettive rose in vista dell’imminente stagione. Finora non tanti i colpi da standing ovation.

La difficile situazione economica raccomanda anche alle big prudenza e oculatezza negli investimenti. Non per nulla, i movimenti di mercato si registrano soprattutto in uscita. E, a ulteriore conferma, ormai i giochi sono fatti: arriva la rescissione del contratto dopo appena 3 stagioni.

Contratto rescisso: è finita con il Barcellona

Tra gli sport olimpici c’è il Basket. A ridosso dell’inizio dei tornei di Parigi 2024, il Barcellona e Rokas Jokubaitis hanno raggiunto un accordo per rescindere il contratto che li legava fino al 30 giugno 2025. Lo ha ufficializzato il club stesso catalano attraverso un comunicato postato su ‘X’ in cui, tra l’altro, ringrazia il 23enne lituano per l’impegno profuso nel risolvere la sua situazione contrattuale e per il suo comportamento durante i suoi anni di militanza in blaugrana, augurandogli nel contempo buona fortuna per il futur , sia a livello personale sia professionale.

Dunque, uno dei più interessanti prospetti del basket europeo dice addio al Barcellona dopo tre stagioni durante le quali ha collezionato 244 presenze tra Liga Endesa (116), Eurolega (112), Copa del Rey (7), Supercopa (5) e la Lega Catalana (4). Con il Barça, che lo ha prelevato nell’estate del 2021 dallo Zalgiris Kaunas, Jokubaitis ha vinto una Endesa League (2023), una Coppa del Re (2022) e due campionati catalani (2022 e 2023). Inoltre, il 23enne è stato votato miglior giovane giocatore dell’Eurolega nella sua prima stagione al Barcellona sotto la guida di Saras Jasikevicius, suo coach allo Zalgiris Kaunas.

Tuttavia, nell’ultima annata le prestazioni di Jokubaitis sono state altalenanti tanto che con l’arrivo di Ricky Rubio il play lituano di fatto non più visto il parquet concludendo la stagione con uno score di 7.2 punti, 1.4 rimbalzi e 2.7 assist in media. Numeri che in Eurolega peggiorano: 5.6 punti, 1.6 rimbalzi e 2.4 assist a partita.

Ma quale sarà il futuro del promettente play lituano? Di recente Jokubaitis ha espresso il desiderio di giocare nell’NBA: “Con gli anni esperienza che ho maturato in Europa, penso di essere pronto. Mi piacerebbe giocare nell’NBA“. Tuttavia, sebbene abbia giocato nella Summer League dell’NBA con i New York Knicks, franchigia che ne detiene i diritti Oltreoceano, secondo Arale Weisberg di ‘WallaSport’, il 23enne lituano è molto vicino a legarsi per i prossimi tre anni al Maccabi Tel Aviv. Dunque, per il momento il 23enne ex Barcellona deve riporre in un cassetto il sogno di giocare nel più prestigioso e ricco campionato di Basket del mondo.