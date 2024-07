Caos Verstappen, è rottura totale: arriva la decisione sul futuro

Il futuro di Max Verstappen potrebbe essere lontano dalla Red Bull. Il pilota olandese non è mai stato così lontano dalla scuderia austriaca

La storia d’amore tra Max Verstappen e la Red Bull potrebbe finire. Il pilota olandese, già tre volte campione del mondo e attualmente primo nella classifica piloti, è cresciuto nel team austriaco, ma adesso i rapporti con la sua squadra non sono più idilliaci come un tempo. Tutto è iniziato da uno scandalo che ha coinvolto Horner, poi è arrivato l’addio Adrian Newey, il quale lascerà il team al termine di questa stagione.

Come se non bastasse, le prestazioni in pista della Red Bull non permettono più a Verstappen di dominare. Nelle ultime due stagioni, infatti, Max ha avuto tra le mani una vera e propria astronave ed ha lasciato soltanto le briciole ai suoi rivali. Quest’anno sta facendo molta più fatica, non domina più, deve faticare maggiormente per vincere le gare e in qualche occasione non è nemmeno salito sul podio. Tutti questi fattori potrebbero spingerlo a guardarsi intorno e ad accettare la corte di un team rivale.

Verstappen: “Cerco la perfezione”

Max Verstappen ha parlato nel corso della consueta conferenza stampa dei piloti, alla vigilia del Gran Premio del Belgio. Ha dovuto spiegare ai giornalisti alcune dinamiche dello scontro in pista con Hamilton, ma c’è anche chi gli ha chiesto il motivo del nervosismo che ha manifestato nei confronti del suo team durante l’ultimo gran premio, vinto dalla McLaren di Piastri. In Ungheria, Max non è salito sul podio per la seconda volta consecutiva e questo risultato inizia a preoccupare tutti all’interno del team austriaco.

Ecco un breve estratto delle parole di Max Verstappen, che ha vinto soltanto una delle ultime sei gare in calendario, quella del gran premio di casa in Austria: “Con Hamilton c’è stata una decisione dei commissari, la accettiamo e andiamo avanti. Per quanto riguarda i team radio, pensavo che la strategia fosse sbagliata, l’anno scorso siamo stati quasi perfetti ed è ciò che vorremmo anche adesso. Stavo soltanto condividendo la mia frustrazione. Avremmo dovuto fare delle cose in maniera diversa, chi non gradisce il mio modo di parlare non mi ascolti. Essere critici è importante e io dico ciò che voglio per migliorare la posizione in classifica”.

I team radio di Max Verstappen nei confronti della Red Bull in Ungheria sono stati molto duri, il pilota olandese non aveva mai usato un tono del genere prima e molti pensano che a fine stagione possa lasciare la Red Bull per passare in Mercedes. L’offerta del team tedesco non è un mistero, Toto Wolff ha più volte confermato un interesse nei confronti di Max, il quale prenderà una decisione prima della fine di questa stagione al netto di un contratto ancora molto lungo. Di solito, il mercato piloti si infiamma d’estate e a settembre arrivano i comunicati, quindi i tifosi dovranno avere ancora qualche settimana di pazienza prima di conoscere il futuro di Max Verstappen in Formula 1.