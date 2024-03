Tifosi in lacrime, lo sport è in lutto: è morto troppo giovane

Il mondo dello sport piange la scomparsa dell’ex atleta che è passato a miglior vita: tifosi increduli ed in lacrime

Questo inizio di 2024 continua a riservare brutte sorprese. Ancora un lutto che riguarda e scuote il mondo dello sport. Soprattutto quando la persona in questione ha scritto delle pagine importanti di sport nella sua regione. Il mondo del basket piange la scomparsa di Marco Boscolo. L’ex cestista si è spento all’età di soli 49 anni a causa di un brutto male. Nell’ultimo periodo le sue condizioni erano notevolmente peggiorate fino a quando il suo cuore non ha smesso di battere per sempre.

Ad annunciare la sua scomparsa la sua famiglia, parenti, amici e tutti coloro che lo hanno conosciuto ed apprezzato sia per le sue doti da sportivo che umane. Nativo di Adria ha trascorso buona parte della sua vita sul parquet a giocare a basket. Ad annunciare la sua morte è stato il club “Nuovo Basket Rovigo“, ancora incredulo per quanto accaduto. Lo hanno fatto con una nota che hanno pubblicato sul loro account social.

Questo il messaggio completo: “Con il dolore nel cuore, comunichiamo di aver appreso che nella notte ci ha lasciati l’ex Pantera, Marco Boscolo. Lo ricorderemo per sempre per la sua grinta, il suo spirito di squadra e i suoi valori dentro e fuori dal campo da gioco. In questo momento di dolore, porgiamo le condoglianze alla famiglia di Marco”.

Lutto nel basket, si è spento Marco Boscolo: venerdì l’ultimo saluto

Anche la Rhodigium Basket dà le sue condoglianze alla famiglia di Boscolo per il grande dolore che stanno provando in questo momento. Il suo cuore ha smesso di battere nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo. Sportivamente è cresciuto in quel di Solesino, ma ha anche militato nella città dove viveva ovvero Rovigo. Tanto è vero che la società ha pubblicato un lungo e commovente messaggio.

Questo il loro ricordo: “Marco è stato amico di molti nella nostra società con i quali ha condiviso momenti di vita e sport nei campi e nei campetti. Le più sentite condoglianze da parte della nostra Presidente, dei nostri dirigenti e dei nostri atleti vanno alla famiglia, agli amici di Marco e al Basket Club Solesino“.

Tanto è vero che l’Under 17, nel corso del match disputato martedì sera, è scesa in campo dove lo ha onorato con un minuto di silenzio prima della partita contro Argine Vicenza. Un dolore enorme per mamma Cristina e per la compagna Antonella. I funerali si sono svolti nella mattinata di venerdì 29 marzo, alle ore 10:30, presso il “Santuario della Commenda” in piazza Cervi.