Berrettini ha detto sì: adesso non si ferma più

Archiviata l’eliminazione dall’Atp di Miami, Matteo Berrettini è ora atteso dai tornei su terra battuta. Nelle ultime ore è arrivata una novità importante

E’ stato un mese di Marzo senza dubbio positivo per Matteo Berrettini. Rientrato dopo oltre sei mesi di stop al Challenger di Phoenix, l’azzurro è riuscito ad arrivare fino all’epilogo del torneo nel quale è stato sconfitto dal portoghese Borges.

La settimana seguente, poi, Berrettini è tornato a disputare un Masters. Lo ha fatto a Miami grazie al ranking protetto che gli ha permesso di entrare in tabellone senza disputare le qualificazioni. L’azzurro è stato eliminato subito al debutto da Andy Murray, in un match condizionato anche da un lieve malore che l’ha colto nel corso del secondo set.

Nonostante la sconfitta, Berrettini può consolarsi con la certezza di aver superato tutti i malanni fisici che lo hanno condizionato dallo scorso autunno. Prima il ko alla caviglia subito allo Us Open poi un altro infortuno al piede che gli ha impedito di partecipare all’Australian Open lo scorso Gennaio.

Berrettini, ecco i prossimi tornei per l’azzurro

Con questa consapevolezza, Berrettini si appresta ad affrontare i prossimi tornei. Programmazione piuttosto fitta quella dell’azzurro nella parte di stagione dedicata agli eventi che si disputano su terra battuta. Da lunedì 1 aprile, Matteo sarà impegnato all’Atp 250 di Marrakech. Nelle scorse ore, il tennista azzurro ha pubblicato una stories su Instagram nella quale ha immortalato uno scorcio della città marocchina. E’ arrivato dunque con ampio anticipo per allenarmi al meglio e sarà in tabellone insieme ad altri due connazionali ovvero Musetti e Sonego.

Dal cammino a Marrakech dipenderà la partecipazione di Berrettini al primo Masters su terra battuta della stagione in programma a Montecarlo dal 7 di aprile. La settimana seguente la conclusione del Masters del Principato è previsto l’Atp 250 di Monaco di Baviera, per il quale Matteo, da ex finalista del torneo, ha ricevuto una wild card dagli organizzatori.

La novità importante nella programmazione di Berrettini è la sua presenza nella entry list del Masters di Madrid pubblicata ieri. Come avvenuto per Miami, anche per il main event iberico, Matteo usufruirà del ranking protetto che lo colloca in 77esima posizione, davanti a Rafa Nadal 78esimo e anche lui iscritto al torneo di casa.

Dopo Madrid, Berrettini sarà agli Internazionali di Roma, evento che non ha disputato nelle ultime due edizioni a causa dell’operazione alla mano subita nel 2022 e di una lesione agli addominali che l’ha costretto al ritiro lo scorso anno. Gli Internazionali precederanno il Roland Garros, secondo Slam della stagione che chiude la stagione europea sul rosso.