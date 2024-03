Colpo di scena in Formula 1: annuncio sul ritiro

Le voci di un ritiro colpiscono il mondo della Formula 1, che ora potrebbe perdere uno dei suoi piloti più discussi

L’annuncio sull’addio ha chiarito quale sarà la posizione per il futuro, aprendo anche le porte del mercato. I movimenti fra piloti stanno diventando sempre più frenetici, nonostante si siano disputati solamente tre GP nell’arco di questa stagione.

È sempre tempo di pensare al mercato, la Formula 1 sta seguendo il canovaccio del calcio tenendo sempre col fiato sospeso i suoi tanti appassionati. Ci saranno parecchi movimenti nel 2025, ben tredici sono i piloti con un contratto in scadenza e – soprattutto i driver più esperti – potrebbero anche pensare di appendere il volante al chiodo.

Una possibilità che è stata discussa, in particolare, per uno dei piloti più esperti del circus. Un personaggio che fa discutere dentro e fuori dalla pista, l’ultimo annuncio sulle sue intenzioni future è stato attentamente analizzato dalla sua scuderia.

Annuncio sul ritiro, il pilota fa chiarezza

La F1 ha ancora delle medie abbastanza alte in pista: Hamilton andrà in Ferrari a 40 anni, Alonso potrebbe cambiare scuderia a 42, mentre è ventilata anche l’ipotesi di un ritorno in pista di Vettel (che di anni ne ha 37). Proprio per questo e per le motivazioni sempre molto alte, un altro esperto driver non ha intenzione di mollare la presa: Valtteri Bottas rimarrà in Formula 1.

Il pilota della Sauber ha smentito le voci di un ritiro a fine stagione, non è intenzionato a lasciare così facilmente il mondo dei motori. Ormai protagonista per un look decisamente insolito, l’esperto finlandese è determinato sia per la stagione in corso che per il futuro cammino della scuderia, che sarà assorbita dall’Audi a partire dal 2026.

Nuove ambizioni in ballo e nessuna voglia di restare a casa per l’ex Mercedes, come dichiarato in una recente conferenza riportata da ‘F1-news’: “Non sto pianificando il mio finale di carriera, sono ancora pieno di energia e motivato a raggiungere nuovi successi. Le opportunità che si apriranno con l’Audi sono per me un obiettivo entusiasmante, un aspetto su cui puntare per il futuro”.

Il finlandese ha un contratto in scadenza a dicembre e prolungherebbe volentieri sia per la prossima stagione che per il 2026, diventando un pilota ufficiale dell’Audi. Le motivazioni non mancano, si è detto già ben felice di pensarsi come protagonista in futuro con questo nuovo marchio in F1. Intanto, dovrà cercare di sbloccarsi nell’attuale campionato e portare la Sauber a punti quanto prima.