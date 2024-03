Atalanta, Gasperini: “Scamacca determinante. Il trofeo più vicino è la Coppa Italia”

Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners: l’Atalanta di Gasperini vola a Napoli, queste le sue parole ai microfoni di Dazn. “Felici e soddisfatti, anche per il modo in cui abbiamo vinto. Abbiamo creato tanto e fatto ottimi gol. Abbiamo tenuto sempre bene la partita. Scamacca? L’ho visto in crescita costante per tutta la stagione. È in doppia cifra, lo scorso anno ha giocato pochissimo e ne ha segnati solo tre. Per noi è fondamentale. Noi il trofeo più vicino a cui possiamo arrivare è la Coppa Italia, non ci sono altri trofei per una squadra come noi. L’Europa League? Se volete mettercela… Ricordo che sono 30 anni che nessuna italiana la vince, mi sembra già qualcosa oltre. Ma noi non ci siamo mai tirati indietro su nessun traguardo. Bergamo è un ambiente che mi aiuta, sia come società che come tifosi, che sono magari meno pretenziose ed esigenti rispetto ad altre piazze”.