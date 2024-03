Moise Kean titolare contro la Lazio? Considerando la squalifica di Dusan Vlahovic e l’infortunio di Arek Milik, allo Stadio Olimpico di Roma, match in programma oggi 30 marzo, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus lancerà dal primo minuto l’attaccante classe 2000 che dovrebbe far coppia con Federico Chiesa.

Fiducia ad un calciatore che nel mercato di riparazione è stato ad un passo dal trasferimento all’Atletico Madrid. Dopo l’ottimo ingresso contro il Genoa, in cui ha anche colpito un palo, il tecnico bianconero, viste le pesanti defezioni nel reparto offensivo potrebbe schierarlo dall’inizio con Yildiz, che, ancora una volta, dovrebbe partire dalla panchina.

La Vecchia Signora vuole invertire un trend negativo contro la nuova Lazio dell’ex Tudor e cercare di fare punti: troppo pochi i 7 macinati in 8 giornate con una sola vittoria a referto, considerando i due ko negli scontri diretti con Inter e Napoli. Un trend che ha portato i bianconeri a cedere il secondo posto al Milan e sprecare quanto costruito nella prima parte di stagione.

Un’occasione da non fallire per Moise Kean che giocherà titolare contro la Lazio cercando di replicare quanto di buono fatto negli ultimi minuti della sfida contro il Grifone: il classe 2000 potrebbe essere una soluzione importante in questo finale di stagione in cui la formazione bianconera cercherà di qualificarsi in Champions League e proverà a riportare un trofeo che manca a Torino da 3 anni.