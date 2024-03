Lazio-Juventus: missione riscatto con obiettivi precisi

Terminata l’ultima sosta per le Nazionali, quest’oggi tornerà in campo la Serie A con diverse squadre in campo. Arrivati all’ultimo rush della stagione, sono ancora molto gli obiettivi che le due squadre devono raggiungere. Alle 18 ci sarà l’importante sfida tra Lazio e Juventus: i biancocelesti hanno bisogno di un pronto riscatto, dopo l’ultimo periodo caotico che ha visto le dimissioni di Maurizio Sarri e il conseguente arrivo in panchina da parte di Igor Tudor. La formazione di casa non può perdere ulteriori punti per strada per ambire ancora a una qualificazione europea in vista della prossima stagione.

Tudor, neo allenatore biancoceleste, in conferenza stampa è stato chiaro: “I ragazzi hanno avuto la giusta applicazione e voglia. La squadra deve essere lo specchio dell’allenatore, ci vuole tempo e pazienza per trasformare questa Lazio. Sono qui da poco. Ci provo a farlo in fretta, ma non sarà perfetta la squadra, ma lavoreremo. C’è sempre rispetto per il passato, ma non si vive di passato. Noi dobbiamo vincere, conta la squadra. Nei dati fisici la squadra è sempre stata in alto. Su questo argomento si è detto tanto. Bisogna correre, essere compatti e saper correre sia in avanti che indietro. Le gare si decidono sulle due aree. Abbiamo lavorato tanto, per capire anche le scelte giuste”.

La Juventus, dopo l’ultimo periodo negativo, ha bisogno di risposte per evitare brutte sorprese in questo finale di stagione. Max Allegri, in conferenza stampa, ne ha parlato: “La squadra è tornata bene. Chi è rimasto ha lavorato bene e gli altri che sono tornati alla nazionale. Da domani parte il rush finale di 55 giorni che ci porteranno al 25 maggio. Nel calcio si vivono anche questi momenti. Quindi bisogna rialzarci e fare dei risultati per arrivare in Champions. I ragazzi devono restare sereni, giocare con tranquillità anche perché fino ad ora hanno fatto 59 punti”. Una sfida dunque importante per entrambe le squadre: nessuna delle due può permettersi di perdere ulteriori punti per strada.