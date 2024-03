Leclerc sorprende tutti, nuova avventura: arriva l’annuncio

Leclerc è tra i principali protagonisti di questo inizio di stagione. Intanto è pronto a intraprendere sorprendenti avventure

Charles Leclerc viene considerato come uno dei campioni più importanti dell’intera Formula Uno attuale. Non è ancora riuscito a vincere un titolo, ma i tifosi della Ferrari – da sempre suoi grandi estimatori – sperano che questo possa avvenire il prima possibile. Quest’anno intanto è cominciato piuttosto bene.

Il ritiro di Max Verstappen dopo soli 4 giri in Australia ha portato alla doppietta della Ferrari con Carlos Sainz dinanzi proprio a Leclerc. Questo risultato ha generato qualche critica visto che, in due occasioni su due quest’anno, Sainz ha fatto meglio ma intanto Leclerc è a pochi punti dalla vetta della classifica ed i tifosi della Rossa possono sognare.

Leclerc come tutti gli altri sportivi pensa anche al futuro ed anche come capitalizzare i suoi investimenti. La sua passione per le auto è nota, conosciamo bene anche la sua passione per la musica e infatti Charles – lo scorso 16 Febbraio – ha anche pubblicato il suo primo disco (EP Dreamers) e Leclerc valuta anche altre opportunità. L’ultima è piuttosto sorprendente, abbastanza curiosa sia per i tifosi che per gli addetti ai lavori. Manca l’ufficialità, ma sarebbe davvero molto vicina.

Ferrari, nuova avventura per Charles Leclerc: tifosi spiazzati

Leclerc sta anche lavorando per realizzare nuovi investimenti e nelle ultime ore sarebbe pronto ad una nuova e inedita avventura. Secondo quanto riporta ‘Milano Today’ il pilota della Ferrari vorrebbe inaugurare presto una gelateria all’interno del capoluogo lombardo.

Una decisione curiosa e il pilota inizierebbe quest’avventura con il suo manager Nicolas Todt e insieme a Federico Grom e Guido Martinetti, fondatori della storica catena GROM, catena appunto di gelaterie. Manca l’ufficialità, ma il rumors nelle ultime ore sarebbe sempre più frequente.

Al momento c’è grande riservatezza su questa possibilità, ma il rumors è sempre più importante e l’annuncio potrebbe arrivare verso la metà di Aprile, a ridosso del Salone del Mobile. D’altronde Leclerc negli ultimi giorni ha rilasciato un criptico comunicato, messaggio che non ha fatto altro che alimentare i rumors, ecco il comunicato:

“Un progetto per me molto speciale: una nuova grande avventura intrapresa fuori dal circuito di gara”. Leclerc ha sottolineato che come atleta deve seguire una rigorosa disciplina, ma questa non gli impedisce di rinunciare a qualche ‘piacere proibito’ facendo riferimento appunto al cibo. Un messaggio curioso ma che lascia intuire in questo caso di cosa possa essere, Leclerc è pronto ad aprire una nuova avventura, stavolta una gelateria.