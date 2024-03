Napoli, la Champions si allontana: al Maradona l’Atalanta passa 3-0

La 30esima giornata del campionato di Serie A si è aperta con il big match tra il Napoli e l’Atalanta: vittoria pesantissima da parte della formazione ospite, che espugna 3-0 il Maradona e resta agganciata al treno che porterà alla prossima Champions League.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Hateboer; Miranchuk, Scamacca, Pasalic. All. Gasperini

La cronaca

Pronti, via e al 2′ Miranchuk colpisce il palo: filtrante di Pasalic per il russo che centra il legno. Al 17′ ci prova Osimhen: Di Lorenzo pesca in area l’attaccante, che non impatta al meglio la palla di testa. Al 26′ ecco il vantaggio dell’Atalanta: Zappacosta serve in area Hateboer, che di testa fa una sponda per Scamacca, bravo a servire Pasalic. Assist per Miranchuk che segna a porta vuota. Il Napoli prova a rispondere al 30′ con Politano, bravo Carnesecchi a evitare guai. A fine primo tempo ecco il raddoppio orobico: Miranchuk recupera palla vicino all’area e serve Scamacca, che lascia partire un gran destro dal limite e batte Meret.

Nella ripresa i partenopei provano a reagire: Zielinski con il destro centra il palo, poi Lobotka calciando prende Osimhen. Il pallone toccato dal nigeriano sta per andare in rete, Carnesecchi devia sul palo. Gli ospiti ci provano in un’altra occasione con Miranchuk e restano in controllo di gara trovando anche il 3-0 all’88: Koopmeiners viene servito da Ruggeri e supera Meret con un preciso diagonale.Tre punti importantissimi per la formazione di Gian Piero Gasperini, il Napoli si allontana dalla zona Champions.