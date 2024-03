L’allenatore azzurro, Francesco Calzona, si è soffermato sulla debacle interna del Napoli contro l’Atalanta ai microfoni di DAZN: “Ci sono i meriti di una squadra forte ma anche tanti demeriti nostri. Siamo fragili, così non va bene. Champions? Le possibilità si sono assottigliate ma dobbiamo continuare a guardare avanti e migliorare. Non è un problema di linea difensiva ma di squadra. Le vicissitudini del Napoli le sappiamo tutti. Tre allenatori, tanti giocatori sono cambiati e avrebbero avuto bisogno di una situazione più lineare. Per questo hanno inciso poco. La differenza con lo scorso anno è enorme ma purtroppo non possiamo fare niente”.