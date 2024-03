Serie A, tifosi con le lacrime agli occhi: lutto devastante per il mondo del calcio

I tifosi sono rimasti senza parole per il terribile lutto che ha colpito il mondo del calcio italiano. La tristezza di un allenatore di Serie A

Poche parole ma cariche di significato: “Buon viaggio, amico caro“. Questo il messaggio con cui Davide Nicola ha salutato un suo storico collaboratore. Si tratta di Rossano Berti, preparatore dei portieri scomparso all’età di cinquantacinque anni. Una notizia terribile che ha sconvolto il mondo del calcio ma soprattutto la famiglia di una persona con una carriera importante alle spalle.

Rossano Berti, come sottolineato da ‘tuttomercatoweb’, ha concluso piuttosto presto la carriera da calciatore e all’età di ventisei anni ha iniziato ad allenare i giovanissimi. Il suo è stato un percorso in continua evoluzione fino ad arrivare nel massimo campionato italiano. Da preparatore dei portieri ha avuto diverse esperienze al fianco di Davide Nicola: Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa e Torino.

La sua ultima esperienza, al fianco di Nicola, è stata con i granata. Abilità, nel suo mestiere, portata anche nella scrittura del libro “L’allenamento delle capacità coordinative per il giovane portiere di calcio: 646 esercizi“. Rossano Berti è stato anche fondatore di Apport, associazione per la preparazione e la metodologia dell’allenamento dei portieri. L’associazione e il libro testimoniano il grande lavoro di una persona che ha dedicato tutta la sua vita al calcio con diversi corsi per raggiungere la perfezione

Come detto è stato amico e storico collaboratore di Davide Nicola: l’attuale allenatore dell’Empoli è stato costretto a convivere con il dolore. Nel 2014 ha dovuto dire addio al figlio quattordicenne a cui, nel corso della carriera, ha voluto dedicare le salvezze acquisite con il Crotone e con il Genoa: ora per l’allenatore ci sarà, senza ombra di dubbio, un motivo in più per tagliare un altro gande traguardo: regalare al club toscano la permanenza nel massimo campionato italiano.

Nicola, scomparso lo storico collaboratore: salvarsi anche per lui

E’ stata una stagione complicata per l’Empoli con diversi cambi di allenatore nel tentativo di trovare la giusta quadra all’interno del campionato. L’arrivo di Davide Nicola sembra aver sistemato le cose e la squadra è tornata pienamente in corsa per raggiungere la salvezza grazie ad una serie di risultati utili consecutivi.

Il tecnico, come dimostra la sua carriera, è esperto in situazioni del genere e ora l’obiettivo è salvare l’Empoli. Missione per nulla semplice ma l’allenatore ha una motivazione in più: fare l’ultimo regalo al suo storico collaboratore, Rossano Berti.