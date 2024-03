Il campionato di Serie B entra nel momento più caldo. Nel lunedì di Pasquetta, 10 gare tutte nella stessa giornata e tanta tensione per accaparrarsi: il secondo posto in A, un posto nei playoff e la salvezza. Non c’è invece dubbio sulla prima posizione perché il Parma è ormai involato verso il ritorno in Serie A con un corposo vantaggio sulla terza in classifica.

Serie B, spettacolo al Tardini?

Tutte le sfide della giornata di Serie B saranno comprese nella giornata di lunedì. Si comincia alle 12:30 con la sfida tra Modena e Bari. Gli emiliani devono riemergere dalla crisi per evitare di finire nei guai. Di contro il Bari cerca una vittoria scaccia incubi. Alle 15, sette gare in programma. Tra le quali spicca la sfida del Tardini dove la capolista Parma, ospita il Catanzaro. Una gara dall’alto tasso tecnico, da cui ovviamente ci si attende spettacolo. Il Catanzaro arriverà spensierato vista la solida posizione playoff. E per questo il Parma dovrà fare grande attenzione.

Spezia-Ascoli, sfida salvezza

Tra le tante gare in programma alle 15 e che coinvolgono squadra di testa o di coda, c’è certamente Spezia-Ascoli. Un derby tra squadra bianconere che rischia di far vedere tutto nero ad una delle due. Chi vince può compiere un salto avanti per uscire dalla zona calda, chi perde invece può subire un brutto contraccolpo.

Tra le altre gare in programma alle 15, occhio alle gare delle squadre che ambiscono alla promozione. Il Como ospita il Sudtirol, il Palermo va a Pisa per provare a dare una svolta mentre il Venezia ospita la Reggiana. C’è poi la sfida del Brescia che va a Cosenza per tenersi un posto in zona playoff, mentre il disastrato Lecco cerca fortuna e punti per sperare ancora nelle permanenza in Serie B in casa contro il Cittadella.

Playoff e promozione Serie B: occhio a Cremonese e Samp

In serata alle 18, la Cremonese cerca il riscatto dopo due settimane di stop in cui ha lavorato con il dispiacere della sconfitta durissima di Bolzano. I grigiorossi ospitano la Feralpi Salò che si gioca le ultime carte salvezza. La squadra di Stroppa può ancora concretamente sperare nella promozione diretta.

Alle 20:30 serata con la Sampdoria di Pirlo impegnata contro la Ternana. I blucerchiati con una vittoria rischiano di mettere un piede solitamente dentro i playoff. Di contro la Ternana cerca continuità per allontanarsi dalla caldissima zona playout.