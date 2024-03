Verstappen firma con la Mercedes: spunta un altro indizio

Il passaggio di Max Verstappen alla Mercedes sta diventando sempre più discusso, emerge un indizio importante per la prossima stagione

Max Verstappen sarebbe pronto per l’addio alla Red Bull dopo tante stagioni trionfali. Le motivazioni spingono l’olandese a cercare una nuova sfida, spingendo per un team che lo accoglierebbe a braccia aperte e con un clima molto più disteso.

I malumori in casa Red Bull stanno influendo pesantemente anche sul morale dei piloti. Le polemiche non sono mancate nel team austro-inglese, partendo dal caso Horner (accusato e poi assolto da un caso di molestie) e passando al clima rimasto abbastanza teso tra lo stesso team principal e Jos Verstappen.

Tutte situazioni che stanno portando Max a poter cambiare aria, anche perché l’interesse della Mercedes è concreto per ammissione dello stesso Toto Wolff. Il campione del mondo è il grande favorito del team per il 2025, sarebbe il sostituto perfetto di Lewis Hamilton e spunta anche un indizio in più che va proprio in questa direzione.

Verstappen alla Mercedes, spunta l’ammissione

Max Verstappen ha un contratto con la Red Bull sino al 2028 da 70 mln di euro, ma non sarebbe questo un problema né per la Mercedes e nemmeno per il pilota, pronto eventualmente anche ad abbassarsi lo stipendio. In casa Red Bull cominciano a preoccuparsi, c’è un’ammissione particolare dell’ingegnere di pista, Giampiero Lambiase, che potrebbe seguirlo anche altrove.

Lambiase ai microfoni della ‘BBC’ ha parlato del caso che si sta creando intorno a Verstappen, dichiarando come sia forte il legame con l’olandese. Ha così chiarito la sua posizione: “Per me Max è un fratello minore, siamo a nostro agio nel rapporto quotidiano, e non credo che ora avrei interesse a lavorare con un altro pilota”.

Dichiarazioni che fanno riflettere i tifosi, Verstappen porterebbe in Mercedes anche qualche fedelissimo per iniziare un nuovo ciclo. Le voci di mercato aumentano, l’ingegnere di pista ha manifestato così la stima verso uno dei piloti più vincenti degli anni Duemila e pronto ancora a scrivere altre pagine storiche in F1.

Vincere con la Mercedes potrebbe ridare il sorriso all’olandese, Lambiase ha rimarcato i meriti avuti dal pilota nel corso del tempo: “Sto lavorando con uno dei piloti più grandi che questo sport abbia mai visto. Dal mio punto di vista personale, non credo che sarebbe giusto lavorare per un altro pilota, o cercare di replicare quanto abbiamo ottenuto proprio con Verstappen”.