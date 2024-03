Batosta Ferrari, svanisce il sogno: spunta l’offerta

Colpo di scena in casa Ferrari e fine del sogno: quello che poteva essere un grande colpo starebbe per svanire a causa di una clamorosa offerta

Vasseur non si vuole fermare ad Hamilton per il 2025 e sta cercando di rinforzare ulteriormente il proprio team. Sulla lista del team principal francese c’è un nome in particolare ma adesso si è inserita anche un’altra scuderia.

La rincorsa alla Red Bull è solo iniziata e di lavoro da fare ce n’è ancora molto. In casa Ferrari si sono goduti la doppietta di Melbourne ma sanno anche che è il momento di tornare con i piedi per terra. A Suzuka, con ogni probabilità, i rapporti di forza saranno quelli classici, con Max Verstappen a dominare la scena e con la lotta aperta per il secondo posto. Questo scenario può andare bene per il momento ma l’idea di Frederic Vasseur è quella di chiudere pian piano il gap per consentire ai propri piloti di lottare finalmente in modo serio per il titolo.

Il 2025 segnerà l’arrivo a Maranello di Lewis Hamilton, il colpo da 90 su cui costruire le fortune del futuro a breve scadenza. La grande motivazione del fuoriclasse inglese, nonostante i 40 anni da compiere è un trampolino da cui lanciarsi per la crescita. Servirà però anche altro, ovvero rinforzare il gruppo di tecnici del Cavallino Rampante, con qualche innesto mirato dalle scuderie concorrenti. Oltre a Loic Serra, già strappato alla Mercedes, il sogno resta sempre il grande Adrian Newey.

Ferrari, si fa più complicato il colpo Adrian Newey: l’Aston Martin ora fa sul serio

Secondo le indiscrezioni che circolano da diverse settimane la Ferrari starebbe provando in modo convincente a strappare Newey alla Red Bull. L’Hornergate e il possibile addio di Max Verstappen sono tutte carte positive su cui puntare ma c’è il rischio che non possano bastare.

La Rossa non è l’unica a volere il genio britannico tra le sue fila. Come riportato da ‘Auto Motor und Sport’, l’Aston Martin ha intensificato il pressing su Adrian Newey da diversi giorni. Dopo aver preso Dan Fallows un paio d’anni fa, ora Lawrence Stroll vuole anche l’altro genio di Milton Keynes, per continuare a scalare posizioni in griglia.

La crescita della scuderia inglese, unita alle sue potenzialità economiche, possono essere una carta importante per convincere l’ex capo tecnico della Williams a fare il grande salto. La speranza a Maranello è che alla fine se proprio dovesse lasciare la Red Bull, Newey possa orientarsi verso il suo storico obiettivo.